Thomas Müller du Bayern Munich prend la parole avant l’inclinaison du Borussia Mönchengladbach

La star du Bayern Munich, Thomas Müller, ne prend rien pour acquis contre le Borussia Mönchengladbach, mais le Raumdeuter s’impatiente un peu en attendant la chance de son équipe de décrocher une neuvième Meisterschale consécutive.

«Nous voulons clarifier le championnat le plus rapidement possible. C’est un grand objectif et nous sommes très optimistes », a déclaré Müller à FCBayern.com. «Nous avons de nouveau eu faim au cours des deux semaines sans match. Nous avons eu le temps de récupérer physiquement et mentalement. Nous nous sommes déjà beaucoup amusés la première semaine d’entraînement et nous avons bien travaillé. Nous nous concentrons sur le jeu. »

Thomas Müller veut s’occuper des affaires contre le Borussia Mönchengladbach.Photo par Alexander Scheuber / .

Müller sait cependant que rien n’est jamais facile contre le Borussia Mönchengladbach.

«Ces dernières années, nous n’avons jamais eu de temps facile contre Gladbach. Il y avait toujours des matchs serrés et parfois une défaite », a déclaré Müller.

Même si vous pensez peut-être que tout cela semble banal pour Müller, le vétéran apprécie l’effort qu’il faut pour être en lice en tant qu’équipe chaque saison.

«C’est un peu fou que chaque année, nous parvenons à exploiter ce potentiel qui est dans l’équipe tout au long de la saison. Vous êtes également reconnaissant envers vos collègues joueurs », a déclaré Müller.