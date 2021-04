Thomas Müller du Bayern Munich prêt pour la bataille du RB Leipzig

La star du Bayern Munich, Thomas Müller, vit pour ces moments.

Alors que son équipe se prépare à prendre la deuxième place du RB Leipzig, Müller est enthousiasmé et prêt à participer à ce qui devrait être le match phare de la Bundesliga pour la saison.

«C’est le match le plus marquant de la Bundesliga en ce moment et cette saison. Nous pouvons faire un pas décisif si nous gagnons à Leipzig », a déclaré Müller dans une interview accordée à FCBayern.com. «Si nous ne gagnons pas, les choses resteront excitantes, avec la course au titre sur le fil du rasoir. C’est donc certainement le bâton de mesure pour tous les fans de football en Allemagne. Ce sera une rencontre animée. »

Thomas Müller n’aura pas Robert Lewandowski à ses côtés, mais il est néanmoins prêt pour le RB Leipzig. Photo de Stefan Matzke – sampics / Corbis via .

respecte pleinement RB Leipzig et les talents de sa liste. Le joueur de 31 ans a cependant hâte d’affronter Die Roten Bullen.

«Les points forts de Leipzig résident dans le fait d’avoir le bon équilibre et la manière dont ils travaillent ensemble en équipe. Ils savent ce qu’ils veulent faire sur le terrain et ont un concept bien pensé. Ils semblent tous tirer dans la même direction, ils ne montrent aucune incertitude. Ils ne dépendent d’aucun joueur, en attaque ou en défense », a déclaré Müller. «Ils varient beaucoup dans leur jeu et ont toujours des formations différentes. Les quatre derniers nuls consécutifs contre nous montrent également que Leipzig est une équipe de qualité. Néanmoins, nous allons y aller en pleine confiance et avec une avance de quatre points. En tant que FC Bayern, nous entrons toujours sur le terrain avec le sentiment que nous le laisserons vainqueur. C’est comme ça que ce sera cette fois aussi. Nous l’abordons avec optimisme, même si nous sommes conscients que ce sera une tâche difficile.

Ce que Müller sait, c’est que son équipe est consciente des implications pour ce match – et qu’elle est prête à relever ce défi de front.

«Nous voulons vraiment devenir champions. Nous savons que cette saison est très spéciale en raison des circonstances – la lourde charge en été et le programme spécial. Il était clair dès le départ que ce ne serait pas une saison facile pour nous. Mais la pression est sur Leipzig », a déclaré Müller. «Nous avons quatre points d’avance et resterons certainement leaders. Si nous devons gagner, c’est un signe clair pour nous vers le titre de champion. Je vois comme un avantage que la pression repose sur Leipzig. »