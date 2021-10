Thomas Müller du Bayern Munich respecte la décision de Joshua Kimmich de suspendre la vaccination

En tant que l’un des joueurs les plus virulents et les plus percutants de l’équipe, la star du Bayern Munich Thomas Müller devait savoir qu’il allait poser une question sur Joshua Kimmich lors du cirque médiatique d’après-match.

Kimmich n’étant pas vacciné, un nuage de controverse a plané sur le Bayern Munich, mais Müller a fait de son mieux pour désamorcer la situation.

« En tant qu’ami, c’est une décision parfaitement acceptable. Chacun devrait décider pour lui-même. En tant que coéquipier, compte tenu de ce qui est mieux pour tout le monde, au moins l’opinion scientifique et aussi mon opinion est que la vaccination serait meilleure », a déclaré Müller à Sky (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia. « Moi, personnellement, je suis un ami de vaccination. J’espère que les joueurs qui n’ont pas encore été vaccinés changeront d’avis. A terme, nous voulons tous sortir de cette phase corona. Autant que je sache, la vaccination est le meilleur moyen pour cela. Néanmoins, nous devons essayer de respecter cela (la décision de Kimmich). C’est une ligne fine, une discussion éthique ou morale – la décision est compréhensible d’un point de vue humain.

Alors que le nom de Kimmich a été divulgué comme l’un des joueurs du Bayern Munich non vaccinés, les quatre autres membres de l’équipe restent anonymes.