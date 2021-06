Thomas Müller du Bayern Munich revient au jeu international pour l’Allemagne après le tirage au sort du Danemark

La star du Bayern Munich Thomas Müller a fait son retour en Allemagne et a joué un rôle essentiel pour l’équipe lors de son match nul 1-1 contre le Danemark.

Müller a trouvé la scène internationale “intense” et a pensé que son équipe n’avait pas eu de chance ce soir-là.

« C’était intense, j’ai vu beaucoup de bonnes choses. En seconde période, cependant, nous avons également connu une phase dans laquelle nous ne pouvions pas entrer dans les duels. C’est difficile à juger », a déclaré Müller (tel que capturé par Tz). « Nous ne nous sommes pas aussi retrouvés coincés dans les défis en deuxième mi-temps. Le Danemark a réussi à nous secouer et a marqué son but. Nous avons eu des attaques incisives et avec un peu de chance, ces deux coups contre les bois auraient pu entrer.

La seule chose qui a vraiment enlevé cette occasion joyeuse était que l’Allemagne a concédé un but à la 70e minute à Yussuf Poulsen, ce qui a mis un frein à ce qui aurait dû être un grand moment pour Die Mannschaft.

“C’est frustrant, mais cela montre que c’est puni à ce niveau”, a déclaré Müller. “Nous devons apprendre la patience entre l’attaque et la défense.”

Avec un leader de bonne foi comme Müller, j’espère que cette leçon pourra être accélérée alors que l’équipe se prépare pour un groupe rigoureux à l’Euro.