Thomas Müller du Bayern Munich satisfait de sa performance « dominante »

Entré dans la confrontation du Bayern Munich en Bundesliga avec l’Union Berlin, Die Eisernen était la seule équipe contre laquelle Thomas Müller n’a pas marqué de but en championnat.

Eh bien, Müller peut rayer celui-ci de sa liste de seaux alors qu’il a réalisé une performance spectaculaire qui comprenait un but et trois passes décisives.

« La pression était énorme sur nous aujourd’hui. Nous devions montrer une réaction. Ici, dans ce stade, on ne sait jamais ce qui va se passer. Nous avons dû relever des défis et prendre nos responsabilités – tout le monde devait être disponible et vouloir le ballon », a déclaré Müller (tel que capturé par Tz). « Nous avons joué un match très dominant, mais il aurait dû y avoir quelques buts de plus. Union a riposté, a montré encore plus d’agressivité et a joué de longs ballons. Nous nous sommes impliqués dans cela et n’avons pas pu trouver notre sang-froid. Mais nous avons donné les bonnes réponses avec les buts que nous avons marqués.

Müller savait que l’équipe avait besoin d’une réponse forte après s’être fait fumer par le Borussia Mönchengladbach dans le DFB-Pokal plus tôt dans la semaine. Pourtant, l’aiguillon de cette perte ne va pas disparaître de sitôt.

« Si le FC Bayern est éliminé du Pokal avec une défaite 5-0, il faut pouvoir accepter les critiques. Parfois, il y a des critiques un peu en dessous de la ceinture. Nous sommes toujours hors du Pokal, la compétition était très importante pour nous. Tout n’est certainement pas génial maintenant », a déclaré Müller.