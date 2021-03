Thomas Müller du Bayern Munich se souvient de Pep Guardiola

Thomas Müller du Bayern Munich a travaillé avec divers managers au cours de sa carrière et chacun a laissé une empreinte d’une manière ou d’une autre sur la star.

Lorsqu’il a discuté du patron de Manchester City, Pep Guardiola, dans une récente interview avec le Daily Mail, Müller a expliqué comment le légendaire tacticien changeait souvent ses plans de jeu ou ses stratégies très tôt dans les matchs.

Pep Guardiola a laissé une forte impression sur Thomas Müller.Photo par Alexandra Beier / Bongarts / .

«Pep Guardiola avait toujours un plan avec nous, et après 10 minutes, nous avons cinq ou quatre plans différents de plus, il a tout changé. Il a regardé l’adversaire et pense: « Oh, mon premier plan n’était pas assez bon » ou « mon premier plan n’a pas fonctionné », a déclaré Müller. «Le jeu se développe également en dehors du terrain, les entraîneurs essaient d’être plus systématiques, et ils sont peut-être mieux préparés davantage sur les détails. Peut-être que les entraîneurs dans le passé ont essayé de donner un bon sentiment à l’équipe, ils savent comment gérer les joueurs, pour les garder confiants et psychologiques, les mettre dans une bonne position, mais je pense que les choses tactiques, toute l’affaire est plus systématique. »

Le transfert de Guardiola au Bayern Munich est intervenu à un moment crucial du club, mais Müller a déclaré que Guardiola n’avait laissé aucun joueur du Bayern Munich se reposer sur ses lauriers.

«Notre avantage était que Pep est venu après notre grande victoire en 2013. Jupp Heynckes avait pris sa retraite et Pep a tout essayé pour réussir. Nous n’avons donc pas eu le temps de nous reposer sur notre succès, car Pep nous a donné des coups de pied à chaque séance d’entraînement, car il veut montrer au monde entier que dans la nouvelle ligue, il pourrait le faire à nouveau », a déclaré Müller. «C’était important pour cette période de remporter la ligue. Après Pep, on a eu deux ou trois ans, y compris l’an dernier, quand les autres équipes ont eu leur chance, peut-être. Nous avons eu des moments faibles, ou des semaines faibles, mais ils ne l’ont pas utilisé. Peut-être que nous avons eu un peu de chance … je ne sais pas comment expliquer … ou peut-être que nous étions simplement meilleurs.

En ce qui concerne l’impact de Guardiola sur ses joueurs, Müller a détaillé la philosophie de Guardiola pour savoir comment – et quand – le jeu est passé de son contrôle à celui des joueurs sur le terrain.

« Je ne connais pas la situation en ce moment à City, mais à notre époque, Pep Guardiola a déclaré: » Je vous amène à la surface et après cela vous devez me montrer votre talent et votre sentiment. » Donc, il planifie et prépare tout jusqu’à peut-être 20 mètres devant le but », a déclaré Müller. «Nous avions des joueurs [like] Franck Ribery, Arjen Robben, Mario Gomez, Mario Mandzukic, Mario Götze, moi-même, Douglas Costa… et il a dit: « Je vous amène à cette ligne, et ensuite vous devez faire le reste du travail. »