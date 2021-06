Thomas Müller espère que l’Angleterre le considère toujours comme une menace

La star du Bayern Munich Thomas Müller n’a pas encore marqué lors de l’Euro, mais l’Angleterre est pleinement consciente de ce dont le pilier allemand est capable.

Depuis la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, Müller a marqué un doublé contre l’Angleterre lors de la victoire 4-1 de l’Allemagne. Même 11 ans plus tard, les Trois Lions – et leurs fans – se méfient de ce que Müller peut faire.

“C’est une belle chose pour les médias et le public, vous pouvez toujours parler du passé et vous délecter des souvenirs, mais cela n’a vraiment rien à voir avec le match de mardi”, a déclaré Müller (tel que capturé par The Mirror). “Si les Anglais sentent vraiment que je suis une” menace “, j’aimerais que ce soit vrai, mais cela dépend vraiment de ce que je fais sur le terrain et moins de l’histoire commune que l’Angleterre et l’Allemagne partagent. Cela ne nous mène nulle part si je dis à mon marqueur que j’étais bon en 2010, cela ne servira à rien.