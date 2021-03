Thomas Müller espère toujours jouer pour l’Allemagne cet été aux Euros

La question a été dans l’esprit de tous ceux qui soutiennent l’équipe nationale allemande et / ou le Bayern Munich: quand Joachim Low rappellera-t-il enfin Thomas Müller dans l’équipe allemande et le fera-t-il au moins pour les championnats d’Europe de cet été? Löw est récemment sorti et a déclaré qu’il envisageait certainement l’option de le faire, avec Mats Hummels du Borussia Dortmund. Il est également apparu qu’une partie de la raison pour laquelle Löw a commencé à envisager cette possibilité est que Toni Kroos avait changé d’avis sur la question et avait une grande influence sur les décisions que prend Löw.

Les performances de Müller pour le Bayern parlent d’elles-mêmes et d’un point de vue purement footballistique, il n’y a aucune raison solide pour laquelle il devrait actuellement jouer pour l’équipe nationale allemande. Malgré la réticence persistante de Löw au cours des deux dernières saisons à le réintégrer, Müller a déclaré qu’il espérait toujours être inclus dans l’équipe pour les euros de cet été dans une récente interview avec le Daily Mail (via Az). «J’espère qu’il y aura une chance de me voir aux Championnats d’Europe, mais nous verrons ce qui se passera dans les prochaines semaines», a-t-il expliqué.

Ironiquement, les performances de Müller ont semblé prendre un pic notable après que Löw a pris la décision de le retirer, Hummels et Jerome Boateng de l’équipe nationale allemande en 2019. En particulier, Müller a toujours été un excellent joueur pour le Bayern la saison dernière et cette saison sous Hansi Flick. La pression constante pour livrer, a-t-il dit, est quelque chose sur lequel il a toujours prospéré. «Je dis généralement que si vous jouez pour le Bayern, vous vieillirez trois ans en un an. L’intensité est bien sûr très élevée, également avec les médias. Chaque jeu test auquel nous jouons est diffusé à la télévision allemande, il n’y a donc pas de temps pour se détendre. Chaque fois que vous faites une mauvaise passe ou un mauvais tir, tout le monde dit: « Oooh … Thomas Müller ne joue pas bien! » C’est stressant, mais j’adore ça », a-t-il expliqué.

Photo de Stefan Matzke – sampics / Corbis via .

Müller mène actuellement le tableau des passes décisives de la Bundesliga avec 14, soit quatre de mieux que Jonas Hofmann du Borussia Mönchengladbach, qui occupe la deuxième place dans ce département. Müller a encore huit matches de Bundesliga pour obtenir huit passes supplémentaires, ce qui le verrait battre son record de la ligue de 21 passes décisives de la saison dernière. Müller a battu le précédent record de 20 passes décisives de Kevin De Bruyne lors de la saison 2014/2015 avec le VfL Wolfsburg.