Thomas Müller et David Alaba remportent un 10e titre record en Bundesliga

Alors que le Bayern Munich a célébré samedi le trentième championnat de Bundesliga du club à la suite de la défaite du club contre le Borussia Mönchengladbach, Thomas Müller et David Alaba célébraient peut-être sans le savoir leur propre record. Les deux joueurs vétérans sont les premiers joueurs de l’histoire de la Bundesliga à atteindre le cap des dix championnats.

Müller et Alaba ont surpassé l’ancienne légende du Bayern Franck Ribéry qui a soulevé la Meisterschale à neuf reprises. Alors que Müller pourrait très bien remporter le titre onze la saison prochaine, ce sera probablement le dernier championnat de Bundesliga pour Alaba. Avec son départ pour l’Espagne cet été, la seule façon pour lui de soulever à nouveau ce trophée est de revenir d’une manière ou d’une autre en Allemagne à la fin de son gros contrat avec la Liga.

Ce championnat déplace également quatre autres joueurs du Bayern au niveau de Ribéry sur neuf. Jerome Boateng, Robert Lewandowski, Javi Martinez et Manuel Neuer ont tous remporté leur neuvième titre cette année. Alors que Boateng et Martinez quitteront également le club cet été, Lewandowski et Neuer viseront le titre numéro dix la saison prochaine.

La plupart des titres de Bundesliga

dix: David Alaba, Thomas Müller

9: Jérôme Boateng, Robert Lewandowski, Javi Martinez, Manuel Neuer, Franck Ribéry

8: Philipp Lahm, Arjen Robben, Bastian Schweinsteiger, Oliver Kahn, Mehmet Scholl