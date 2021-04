Thomas Müller et Hansi Flick discutent de leur attitude face à l’affrontement du Bayern Munich en Ligue des champions à Paris

Avant l’un des matchs les plus importants de la saison, Thomas Müller du Bayern Munich s’est entretenu avec la presse avec l’entraîneur Hansi Flick où ils ont discuté de questions d’intensité variable, y compris l’affrontement de la Ligue des champions de mardi contre le Paris Saint-Germain.

Der Raumdeuter n’a pas encore perdu espoir. Il croit fermement que les Allemands sont capables de réussir un retour contre les hommes de Mauricio Pochettino. Il a dit: «Ce serait extrêmement important. Nous travaillons à notre objectif de défendre le titre depuis septembre. Nous avons perdu du terrain en termes de personnel, mais nous sentons que nous sommes en mesure de renverser la situation. Après tout cela, une victoire nous ferait du bien. Mais nous le prenons dans la foulée.

Müller a toujours été un monstre mental. On ne peut nier le rôle que joue ce genre d’attitude dans le succès d’une équipe. Et quand on met un grand nombre de joueurs avec la même mentalité de combat ensemble dans une équipe, sous un entraîneur qui a toujours faim de plus, ça change définitivement la donne.

«Cela fait partie de notre travail. Seuls les joueurs les plus résistants restent au sommet. Vous avez également besoin d’un peu de chance avec les blessures. Il est de notre devoir de fournir les meilleures performances. Je m’éloignerais de l’héroïsme, c’est notre travail et notre devoir de tout donner », a commenté Müller.

Il a été invité à commenter ce qui se passe au club concernant la situation de Hansi Flick-Hasan Salihamidžić. Il a répondu: «Quand j’étais très jeune et toujours fan, il y avait déjà le FC Hollywood. C’est intéressant ce qui se passe avec nous. Mais nous ne laisserons pas la joie de ce moment fort nous emporter. Il y a déjà eu beaucoup de débats, donc je ne peux plus contribuer.

Les hôtes ont définitivement de meilleures chances de se qualifier pour les demi-finales à partir de maintenant. Il est important pour le Bayern de se battre aussi fort que possible. Cela étant, le PSG est certainement dans une position où il craint de perdre ce qu’il a entre les mains.

Pochettino sur le favori: “Ils sont favoris et cela ne me dérange pas. Ce sont des champions en titre et nous sommes des challengers pour remporter le trophée. Le champion est toujours le favori. Le PSG veut gagner chaque match et ce serait important pour le club pour être en demi-finale “ – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 12 avril 2021

Tout comme Pochettino l’a mentionné dans le presser d’avant-match, les Français sont conscients de ce que les visiteurs peuvent faire et doivent donc être préparés à tout. Flick a été interrogé sur l’idée d’inculquer cette peur aux adversaires auxquels il a répondu: «C’est dans leur esprit. Nous devons d’abord résoudre notre tâche et leur faire affronter des problèmes. Nous avons besoin d’une bonne défense au repos. Nous devons marquer au moins deux buts. C’est une tâche difficile, mais nous attendons avec impatience. Nous espérons une petite surprise.

