Thomas Muller et Manuel Neuer réagissent à la décision choquante de Hansi Flick de quitter le Bayern Munich

Après que le Bayern Munich ait réussi à s’imposer 3-2 contre le VfL Wolfsburg en Bundesliga ce week-end, l’entraîneur Hansi Flick a pensé que ce serait le bon moment pour annoncer sa décision de quitter le club. S’adressant à la presse après le match, Flick a mis fin à des mois de spéculation en confirmant son intention de résilier son contrat à la fin de cette saison.

Naturellement, les joueurs ne sont pas restés silencieux face à une telle bombe. Le capitaine du Bayern, Manuel Neuer, a été le premier à réagir en déclarant: «Les raisons ne sont pas importantes pour nous, c’était une histoire émouvante pour nous tous parce que nous avons eu un tel succès. Il était particulièrement important pour lui de nous le dire personnellement.

Pendant ce temps, Thomas Muller, qui peut attribuer son incroyable résurgence de carrière à l’influence directe de Hansi, a déclaré ce qui suit: «Il ne nous a pas donné les raisons exactes, et il n’était pas obligé de le faire. Il a dépensé beaucoup d’énergie au cours de la dernière année et demie intense. Pour être entraîneur au FC Bayern, il faut une peau épaisse. Les attentes sont très élevées et vous devez toujours être aux côtés de votre équipe. »

Quelqu’un d’autre ressent-il un vague soupçon de déception dans cette citation? Vous êtes le juge. Muller ne dirait naturellement rien de plus que cela, étant donné les circonstances. Cependant, il est malheureux que quelqu’un qui semblait si parfaitement correspondre au Bayern quitte après à peine une saison et demie à la tête.

En ce qui concerne la recherche de coaching en cours, nous avons de bonnes nouvelles:

Hansi Flick à @iMiaSanMia: «Oui, bien sûr, l’équipe nationale allemande est une option que chaque entraîneur doit envisager. Mais pour moi, les dernières semaines n’ont pas été faciles ». Il rejoint DFB après les Euros. Plus: à ce jour, le conseil d’administration du Bayern Munich n’a pas approché Massimiliano Allegri. https://t.co/JzTTLOU6KT – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 17 avril 2021

Nagelsmann est le meilleur candidat du Bayern, tandis qu’Allegri n’a pas encore été approché. Bien sûr, la qualité de ces nouvelles dépend de votre point de vue. Perdre un manager triplé comme celui-ci n’est jamais une bonne idée – s’ils n’obtiennent pas le prochain rendez-vous d’entraîneur, Brazzo et Kahn auront beaucoup à répondre.