Thomas Müller évoque les moments où il a envisagé de quitter le Bayern Munich

Thomas Müller a fait ses débuts en Bundesliga ce jour-là en 2008 – remplaçant Miroslav Klose à la 79e minute contre le Hamburger SV. Depuis ce jour, il est l’un des joueurs les plus importants du club. Mais la vie au Bayern Munich n’a pas toujours été facile pour Der Raumdeuter. Dans une interview accordée à Der Spiegel, Müller a évoqué les deux occasions où il a failli quitter le club.

L’ère Niko Kovač au Bayern a été très difficile pour Müller. Il a perdu sa place dans le onze de départ face au prêteur de Barcelone Philippe Coutinho et a été remplacé six fois de suite. Il a dit : « Deux fois. Plus récemment en 2019. Je ne commençais pas. Et l’équipe aurait pu réussir sans moi. Toutes les équipes n’ont pas nécessairement besoin de Thomas Müller pour gagner. Si cela se résumait à cela, j’aurais voulu déménager.

Peu de temps après le départ de Kovač, Hansi Flick a pris le relais et a prouvé pourquoi le Bayern avait nécessairement besoin de Müller pour gagner. 2020 a été un moment fort pour le joueur lui-même et le club – remportant six titres en une seule saison.

« La deuxième fois, c’était en 2015, lorsque Manchester United a voulu me signer. J’aurais peut-être déménagé. Mais j’avais encore quelques années de contrat et le Bayern m’a clairement dit qu’il ne me vendrait pas, même pas pour les 120 millions d’euros d’honoraires annoncés. La porte était fermée et pour moi ça allait. Qui ne voudrait pas entendre de son club qu’il compte entièrement sur lui », a ajouté Müller.

Thomas Müller est le visage non seulement du club mais de toute la Bavière. Cela aurait été vraiment douloureux pour les fans du Bayern s’il avait réellement quitté le club. C’est une nouvelle saison sous un nouveau manager et il y a tout à espérer. Müller connaîtra-t-il une saison réussie sous Julian Nagelsmann ? Nous l’espérons certainement.

(Citations via @iMiaSanMia sur Twitter)