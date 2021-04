Thomas Müller: « Guardiola est le meilleur »

01/04/2021 à 19:04 CEST

Martí Grau

Thomas Müller a félicité Pep Guardiola, qui a été son entraîneur au Bayern Munich pendant trois saisons. Dans une déclaration pour le journal britannique Daily Mail, l’attaquant allemand a affirmé que Guardiola était l’un des meilleurs entraîneurs au monde, sinon le meilleur. « La façon dont il prépare ses équipes, les matchs contre des équipes mineures, est la meilleure.«

De plus, il affirme que les équipes dirigées par l’entraîneur catalan sont généralement des candidats clairs pour remporter le championnat national. « Normalement, une équipe Pep remporte la Ligue à coup sûr« Un reflet de cela a été son passage au Bayern Munich, où il a gagné trois titres de Bundesliga au cours des trois saisons où il était avec le club allemand.

Bien qu’il ait remporté un total de sept titres Après son passage au club bavarois, la demande pour remporter la Ligue des champions était maximale. Pep est arrivé au Bayern la saison après le triplé de Jupp Heynkes et a été distingué pour ne pas avoir remporté le titre européen, tombant en demi-finale pendant trois années consécutives.

Le défi de tout gagner à nouveau en Allemagne

Müller explique que l’entraîneur a essayé de faire tout son possible pour répéter à nouveau le grand exploit de 2013. « Pep a tout essayé pour réussir. Donc nous n’avons pas eu le temps de nous reposer dans nos victoires« Il reconnaît la forte demande de Guardiola avec ses joueurs pour concourir à nouveau pour tous les titres. « Il nous a donné des coups de pied dans le cul à chaque séance d’entraînement car il voulait montrer à tout le monde que dans la nouvelle ligue, il pouvait le refaire.. «

Le footballeur du Bayern a également parlé de la méthode de l’entraîneur pour connaître le niveau de ses joueurs. « Guardiola a déclaré: « Je vous emmènerai dans la région et vous devrez ensuite me montrer votre talent et votre sentiment. » Alors planifiez et préparez tout jusqu’à environ 20 mètres devant l’arche. «

D’autre part, le joueur allemand avoue les hautes exigences liées à la gestion d’un club comme le Bayern. « Je dis généralement que vous vieillissez trois ans en un an en jouant pour le Bayern. L’intensité est très élevée, bien sûr aussi avec les médiumsMême ainsi, Müller lui-même assure que cet aspect le plus critique l’aide à s’améliorer jour après jour.

À 31 ans, Thomas Müller est devenu un élément fondamental du Bayern Munich. Débuts avec le club allemand en 2008, il a déjà 13 saisons à défendre le même maillot. Avec un total de 27 titres dans son club et une Coupe du Monde dans leur sélectionIl semble qu’il reste encore de nombreuses années à l’Allemand pour continuer à remporter des titres.