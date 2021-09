Thomas Müller heureux d’avoir choisi de tirer lors de la victoire du Bayern Munich contre le FC Barcelone

in

Thomas Müller du Bayern Munich n’était pas sûr qu’il devrait arracher un tir en première mi-temps contre le FC Barcelone. En fait, il a failli laisser passer une bonne occasion d’essayer d’impliquer davantage ses coéquipiers.

Mais ce petit diable sur le sien devrait lui murmurer de tirer a gagné et Müller s’est déchaîné avec une tentative qui a pris une déviation et a finalement atterri dans le filet.

«Je me suis dégagé dans l’espace, la défense du Barça a reculé. Avant cela, j’ai décidé de passer, alors je me suis dit: “Allez, tire au but” – et heureusement, cela a fonctionné”, a déclaré Müller (tel que capturé par Tz).

Müller a attribué son état d’esprit agressif à l’atmosphère de jouer contre le FC Barcelone en Ligue des champions. De plus, obtenir la victoire était l’objectif ultime de la journée.

“Jouer ici fait bien sûr – et partir d’ici avec 3:0 est bien sûr le meilleur”, a déclaré Müller.