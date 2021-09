Thomas Müller, la bête noire des Catalans

15/09/2021 à 11h14 CEST

L’attaquant du Bayern München Thomas Müller a ouvert la victoire des Bavarois (0-3) contre Barcelone au Camp Nou en Ligue des Champions. C’est la septième fois en six matchs que le joueur historique voit la porte face aux Catalans, le joueur qui l’a réalisé le plus de fois dans l’histoire des compétitions européennes.

L’allemand, qqui semble avoir mis un terme à son étape en équipe nationale allemande, a profité d’un ballon lâche en bordure de surface pour faire le premier : son tir a touché Eric Garcia et a fini par changer de trajectoire au désespoir de Ter Stegen. Il l’a fait juste avant la pause, un but qui a bouleversé le moral du Barça et s’est soldé par un glissement de terrain, le troisième consécutif à domicile.

7 – Thomas Müller 🇩🇪 du @FCBayernES a marqué sept buts en six matches contre Barcelone en @LigadeCampeones, un record pour n’importe quel joueur face à l’équipe du Barça dans l’histoire de la compétition – dont la Coupe d’Europe -. Cauchemar. pic.twitter.com/0AJQ57Zo8r – OptaJose (@OptaJose) 14 septembre 2021

Les hommes de Nagelsmann ont réussi à arracher le contrôle du ballon à Barcelone et ont noyé leur sortie par derrière. Les difficultés de construction ont conduit l’équipe de Koeman à ne pas pouvoir terminer au but tout au long du match, ce qui n’était pas arrivé depuis la saison 2003/04 en Ligue des champions.

Un attaquant historique du Bayern

Thomas Müller affronte sa 13e saison au Bayern et est l’un des attaquants les plus historiques du club et du football allemand. Il a joué un total de 588 matchs, le troisième Bavarois le plus en défense derrière Oliver Kahn (632) et Sepp Maier (661), et a marqué 217 buts, également troisième après Gerd Müller (518) et Robert Lewandowski (304).

Avec l’équipe nationale allemande, où il ne semble pas avoir sa place avec l’arrivée de Hansi Flick, il a disputé un total de 106 matchs., ce qui le place en huitième position du top 10 : Lothar Matthäus (150), Miroslav Klose (137), Lukas Podolski (130), Bastian Schweinsteiger (121), Philipp Lahm (113), Jürgen Klinsmann (108), Toni Kroos (106), Thomas Müller (105), Jürgen Kohler (105) et Per Mertesacker (104).