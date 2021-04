Thomas Müller manquera l’autre moitié du duo dynamique du Bayern Munich contre le RB Leipzig

La star du Bayern Munich, Thomas Müller, sera sans visage familier dans l’alignement lorsque son équipe affrontera le RB Leipzig dans ce qui devrait être une confrontation classique en Bundesliga.

La blessure au genou de Robert Lewandowski a mis le Hitman polonais sur le plateau et Müller ne peut plus que penser à ce à quoi les choses auraient pu ressembler si le duo avait pu prendre le terrain en tandem.

«Nous savons que lorsque nous jouons ensemble, nous sommes plus forts», a déclaré Müller dans une interview avec ESPN. «Il est très bon parce que je sais ce qu’il veut faire, donc je sais comment le mettre en place pour lui. Il sait que quand je lève les yeux, j’essaye de le trouver. J’essaie toujours de trouver le chemin le plus direct vers le but, et normalement c’est [by looking for] l’attaquant. Il sait que je ne joue pas pour le tir du cirque, je joue pour marquer.

La relation du duo est vraiment unique dans le sport pour le match d’aujourd’hui. Il y a certainement d’autres grands tandems, mais il se peut qu’il n’y ait pas deux joueurs qui se nourrissent plus de chacun que Müller et Lewandowski.

Comment les Bavarois vont-ils se passer de leur meilleur buteur contre le RB Leipzig? Nous le saurons très prochainement.