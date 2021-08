Thomas Müller, Manuel Neuer, Leon Goretzka réagissent au match nul du Bayern Munich avec Gladbach

Alors que le match nul 1-1 du Bayern Munich contre le Borussia Mönchengladbach était divertissant pour les fans, les Bavarois pensaient qu’ils auraient dû repartir avec plus d’un point.

« Bien sûr, ce n’est pas le résultat souhaité. Nous étions 1:0 derrière, cela peut arriver à Gladbach. À partir de la 25e minute, nous avons montré une meilleure performance, au début nous n’étions pas aussi dans le match. Nous nous sommes régulièrement améliorés et avons égalisé le mérite. Nous devons vivre avec le tirage au sort et nous attendons maintenant avec impatience la Supercoupe contre Dortmund », a déclaré Manuel Neuer (tel que capturé par FCBayern.com).

Thomas Müller a également estimé que le Bayern Munich aurait dû gagner le match.

«Plus aurait été possible à partir du cours du match. Mais Gladbach aurait aussi pu marquer un autre but. Malheureusement, nous avons raté l’occasion d’en faire plus dans notre très bonne phase », a déclaré Müller. « Nous avions le jeu sous contrôle et nous avons bien joué au football. A l’arrière, on a perdu un peu de structure et ça a fait des allers-retours. Nous avons des choses à améliorer, nous y travaillerons jusqu’à mardi.

Leon Goretzka, quant à lui, a estimé que le début difficile de l’équipe aurait dû être attendu compte tenu du manque de temps de l’équipe.

« C’était un match d’ouverture typique avec un début mouvementé, où nous prenons également du retard. Après cela, nous avons eu un meilleur contrôle du jeu. Surtout au début de la seconde mi-temps, nous avons eu une phase où nous avons eu beaucoup de bonnes occasions et nous avons dû marquer le but », a déclaré Goretzka. « Vers la fin, c’est redevenu mouvementé. C’était attrayant pour les spectateurs, mais bien sûr nous aurions aimé le gagner. Nous avons encore beaucoup à faire. Je suis sûr que nous nous améliorerons de match en match au cours du match aller. »