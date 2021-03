Thomas Müller ouvert à un transfert du Bayern Munich à l’avenir?

Thomas Müller a connu une résurgence depuis que Hansi Flick a pris la relève en tant qu’entraîneur du Bayern Munich – redevenant l’un des joueurs les plus importants du Bayern et tout simplement l’un des meilleurs footballeurs de la planète. Le Bavarois est si essentiel pour l’équipe actuelle du Bayern, son style de jeu et son image générale, qu’il est tout simplement impossible de l’imaginer jouer son métier ailleurs à l’heure actuelle.

Cependant, récemment, Müller dans une interview complète avec The Times, a discuté d’une variété de sujets, y compris comment il serait ouvert à un déménagement loin de Munich si nécessaire à l’avenir – insistant sur le fait qu’il ne serait «pas honteux» à cet égard. Le favori des fans a déclaré:

«Mais je ne suis pas fixé sur ce club. J’ai une relation spéciale, j’adore le Bayern avant de commencer à jouer pour eux, mais quand il y a une situation où il faut peut-être décider de jouer pour un autre club, ce ne serait ni honte ni problème du tout. Peut-être comme avec Thiago [Alcantara, now at Liverpool]. »

Analyse BFW

Il semble très peu probable que Müller partira de si tôt – si quelque chose, il semble presque qu’il est destiné à être l’un des derniers grands hommes du football et cherche à avoir une place au Bayern après sa retraite (que ce soit en tant qu’entraîneur ou dans les cuivres. ). De plus, avec Hansi Flick à la barre, il est impossible de voir Müller partir – le joueur fait tellement partie intégrante du football du Bayern et agit comme le bras droit de Flick sur le terrain.

Cependant, dans la possibilité très probable que Flick quitte avant la fin des jours de jeu de Müller, la possibilité d’une augmentation de sortie. Nous avons vu certains des meilleurs entraîneurs du football à Niko Kovac, Carlo Ancelotti et Joachim Löw abuser de Müller ces dernières années – qui peut dire que le prochain manager du Bayern trouvera une place pour Müller dans leur système? Comme Müller l’a indiqué dans son interview, il existe certains scénarios dans lesquels il serait prêt à quitter son club d’enfance.

Personnellement, je pense que Müller a les compétences et les capacités nécessaires pour jouer au Bayern pour les années à venir, il semble probable que le joueur terminera son contrat actuel au club jusqu’en 2023 avec une prolongation d’un ou deux ans en plus de cela avant de prendre sa retraite.