Thomas Müller parle de ce que ressentait le Bayern Munich lors de la catastrophe contre Gladbach

Mercredi dernier a été un désastre absolu pour le Bayern Munich, qui a subi l’une de ses plus grosses défaites de l’histoire du club et a de nouveau été éliminé au deuxième tour du DFB-Pokal. Thomas Müller a connu un match décevant comme tous ses coéquipiers mercredi. Le vétéran du Bayern a maintenant donné un aperçu de la façon dont les émotions tout au long du match.

Le vainqueur de la Coupe du monde 2014 a tout dit dans sa newsletter mensuelle personnelle. Müller n’a pas pensé négativement après le premier but de Gladbach à seulement 76 secondes et n’a vu aucune raison de paniquer. Mais après 2-0 à seulement 15 minutes, l’Allemand savait que quelque chose n’allait pas et l’équipe devait faire des ajustements pour revenir dans le match.

Malheureusement, il n’y a pas de temps morts dans le football, mais Müller a pu avoir un bref contact avec l’équipe d’entraîneurs. L’équipe a ressenti une envie immédiate d’égaliser à nouveau les buts, mais il restait encore 75 minutes, sans avoir besoin de prendre un risque extrême. Mais lorsque le Bayern a concédé un troisième pour porter le score à 3-0 après seulement 20 minutes, Müller et le Bayern savaient que le défi serait immense.

Müller s’est rendu compte que s’ils marquaient au moins un but avant la pause, le match s’ouvrirait et ils pourraient travailler pour n’en marquer que deux en seconde période, ce qui n’était pas déraisonnable à imaginer. Bien sûr, le Bayern n’a pas marqué ce but et les choses ne se sont pas mieux passées après la mi-temps non plus.

« En fin de compte, nous n’avons jamais eu de réponse à l’excellente équipe de Gladbach en seconde période non plus. Nous avons eu une journée très faible collectivement et individuellement. Rien n’a fonctionné à l’offensive non plus, la dernière fois c’était au début de 2020. Malgré toute notre expérience et notre classe, nous n’avons pas pu contrer l’élan. Je n’ai jamais vécu une telle situation auparavant », a déclaré Müller à propos de la défaite historique.

Müller et le reste de l’équipe se souviendront sûrement de cette défaite pendant de nombreuses années à venir, et il y aura certainement des expériences d’apprentissage qu’ils en retireront. Müller a rebondi pour une performance exceptionnelle contre l’Union Berlin avec un but et trois passes décisives, et le Bayern Munich a toujours faim d’argent cette saison. Malgré la défaite en coupe, le Bayern reste parmi les favoris pour remporter le titre de Bundesliga et même la Ligue des champions. Revenez plus forts les garçons !

Thomas Müller s’améliore-t-il avec l’âge ? Il a de nouveau joué pour le Bayern alors qu’ils battaient l’Union Berlin 5-2. Et il a également franchi une étape personnelle… ⚽ pic.twitter.com/pGEKzPBI34 – DW Sports (@dw_sports) 2 novembre 2021