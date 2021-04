Thomas Müller pense que le Bayern Munich doit maintenir la pression sur le PSG

La star du Bayern Munich, Thomas Müller, s’est entretenue avec la presse avant le match de Ligue des champions de son équipe contre le Paris Saint-Germain mardi.

Müller est convaincu que son équipe a la puissance de feu pour combattre le duo PSG de Kylian Mbappe et Neymar.

«Il est absolument vrai que Mbappe est très dangereux. Notre style de jeu crée de l’espace. Il s’agit de mettre la pression sur les passants », a déclaré Müller. «La défense sera une tâche importante. Mais ce n’est pas facile car Mbappe et Neymar restent toujours offensifs. Nous devons accepter un certain niveau de risque et aussi dépendre de la chance du jeu. Vous ne pouvez jamais complètement radier ces deux-là. »

Thomas Müller cherche à accélérer le rythme sur la ligne arrière du PSG.Photo d’Alexander Hassenstein / .

Malgré cet accent mis sur la défense, Müller sait que l’équipe doit être plus clinique avec sa finition et maintenir la pression offensive.

“Avec 31 tirs au but, vous devez augmenter votre sang-froid, ce serait la recette”, a déclaré Müller. «Nous serions heureux d’avoir autant de chances [as in the last game]. Nous devons prendre de meilleures décisions dans les moments critiques. Nous avons effectué une analyse et j’espère que nous pourrons la mettre en œuvre. »

Müller a également indiqué que personne ne devrait s’attendre à ce que le Bayern Munich relâche son style de jeu offensif.

«Notre philosophie est offensive, mais nous n’alignerons pas cinq attaquants maintenant et nous entrerons dans le match comme d’habitude. Nous devrions être moins satisfaits quand il est encore 0-0 », a déclaré Müller. «Il s’agit de trouver le bon équilibre et de peser les risques dans des situations individuelles. Nous n’allons pas forcer les choses, mais voulons pousser pour un objectif précoce. »

(Les citations ont été compilées à partir de @FCBayernEN et Tz)