Thomas Muller pourrait-il finalement quitter le Bayern Munich pour Liverpool?

Dans une récente interview accordée au Times, Thomas Muller a déclaré qu’il n’était «pas fixé» sur le Bayern Munich pour le reste de sa carrière de joueur et qu’il pouvait très bien imaginer un passage en Premier League. Plus précisément, il a déclaré qu’il pouvait se voir suivre les traces de Thiago Alcantara, qui a quitté le Bayern pour rejoindre Liverpool l’été dernier.

S’adressant au Football Insider, l’ancien gardien de Tottenham Hotspur et de l’Angleterre, Paul Robinson, a déclaré que les commentaires de Muller dans l’interview du Times laissent la porte ouverte à un éventuel déménagement à Liverpool. Son contrat actuel au Bayern court jusqu’en juin 2023 et après (à ce stade) 15 saisons avec les champions en titre de Bundesliga, il pourrait être à la recherche d’un nouveau défi loin de là où il a passé pratiquement toute sa carrière de joueur.

Alors que Robinson considérait Liverpool comme la destination préférée de Muller, tout comme Thiago, il a également déclaré qu’il pouvait toujours voir le Raumdeuter aller dans n’importe quel club de la Premier League. Dans ce qui pourrait être légèrement incliné avec un biais en Premier League, il a déclaré qu’il ressentait le désir parmi les meilleurs talents de la Bundesliga de continuer à jouer dans l’élite de l’Angleterre. «Cela (ses commentaires) ouvre la porte à un déménagement à Liverpool ou ailleurs en Premier League. Le Bayern Munich est fantastique et domine la ligue allemande, mais la majorité des joueurs aspirent à jouer en Premier League à un moment donné de leur carrière. Les joueurs savent que c’est la ligue la plus rapide, la plus forte et la meilleure du monde. C’est la ligue la plus difficile du monde et chaque joueur voudrait jouer en Premier League à un moment donné », a-t-il expliqué.

Il n’y a pas de déguisement de la forme de Muller à la fois cette saison et la majeure partie de la saison dernière, alors qu’il a battu le record de passes décisives d’une seule saison de la Bundesliga avec 21, battant le record précédemment détenu par Kevin De Bruyne. Il a été l’un des artistes les plus influents du Bayern sous Hansi Flick, mais comment a-t-il plus de saisons à ce niveau de sommet? Robinson se méfie du fait que Muller se rende en Premier League pour terminer sa carrière de joueur avec une «chanson du cygne», affirmant qu’il sera découvert assez rapidement si c’est le cas. «Muller a eu une carrière incroyable et c’est un joueur de première classe. Il ne pouvait pas venir ici pour son chant du cygne, si vous le faites, vous le découvrirez très rapidement. Muller aurait besoin d’être au sommet de ses pouvoirs », prévient-il.

Au rythme de ses performances, il est difficile de voir Muller ralentir de si tôt. Dans le même temps, il serait également choquant de le voir rompre prématurément son contrat avec le Bayern pour partir pour Liverpool ou la Premier League à moins que quelque chose de radical ne se produise. Vous auriez encore du mal à trouver des joueurs de champ de 31 ans performant au niveau qu’il est en dehors de son coéquipier Robert Lewandowski qui est apparemment une anomalie physique à 32 ans.