Thomas Müller présente ses excuses à l’Allemagne et aux fans après la sortie de l’Euro

Après l’élimination de l’Allemagne à l’Euro aux mains de l’Angleterre, le vice-capitaine du Bayern Munich Thomas Müller s’est adressé aux médias sociaux pour partager sa frustration face à sa performance hier soir.

Müller a spécifiquement exprimé ses regrets d’avoir raté une occasion cruciale à la 81e minute qui aurait pu égaliser les choses et ramener l’Allemagne dans le match.

Voici la déclaration complète (via le compte Instagram officiel du FC Bayern):

C’était ça, ce moment qui reste dans votre esprit et vous tient éveillé la nuit. Le genre de moment pour lequel vous travaillez, vous entraînez, vivez. Le moment où il vous incombe de remettre votre équipe à niveau dans un match à élimination directe serré et d’envoyer toute une nation de football en extase. Avoir cette opportunité et ensuite la gâcher fait très mal. Cela fait mal de penser à toute l’équipe, à mes coéquipiers et à notre entraîneur, qui m’ont tous fait confiance pour être là et livrer à ce moment précis. Mais surtout, ça fait mal à cause de tous les supporters allemands qui nous ont soutenus et soutenus tout au long de ce tournoi, malgré les circonstances difficiles. Merci pour votre aide

Photo de JUSTIN TALLIS/POOL/. via .

Analyse BFW: Il est clair que le terrible incident a fait des ravages sur Müller. Alors que le joueur de 31 ans s’est peut-être excusé, il n’est pas entièrement à blâmer pour la défaite de l’Allemagne. La plus grande chance de Die Mannschaft du match est venue d’une passe en retrait mal placée de l’Anglais Raheem Sterling qui a vu Kai Havertz intercepter rapidement le ballon et libérer Müller au but, qui a étonnamment raté la cible de peu. Au contraire, cela en disait beaucoup plus sur la configuration offensive édentée de l’Allemagne sous Joachim Löw que sur les prouesses finales de Müller.

Néanmoins, ceux qui ont suivi de près sa carrière savent que Der Raumdeuter sait faire son grand retour. Espérons qu’il n’envisage pas de se retirer de l’équipe nationale, Müller peut s’attendre à une collaboration fructueuse avec le futur entraîneur fédéral Hansi Flick.