Thomas Muller prolongera probablement son contrat avec le Bayern Munich au-delà de 2023

Après les acquisitions de Dayot Upamecano, Marcel Sabitzer et Julian Nagelsmann du RB Leipzig, il était très peu probable que le Bayern Munich dépense une somme d’argent considérable ailleurs dans la fenêtre de transfert d’été. Comme la plupart des clubs d’Europe, les pertes financières subies par la pandémie ont rendu la navigation sur le marché des transferts beaucoup plus difficile que d’habitude, et cela a également compliqué le processus de négociation des contrats du Bayern pour une poignée de joueurs.

Dans ce qui a été un signal très positif pour l’avenir du club, Joshua Kimmich et Leon Goretzka ont récemment signé de nouveaux accords, les gardant au Bayern jusqu’en 2025 et 20206, respectivement. On attendait avec impatience que les deux milieux de terrain voient leurs extensions annoncées en même temps, mais ils ont été séparés de quelques semaines. Il a également été suggéré que Serge Gnabry signerait probablement un renouvellement dans un avenir proche, de même que Thomas Muller.

Selon un nouveau rapport de Bild (via AZ), il y a des signaux positifs au sein du club que Muller signera probablement une prolongation de contrat au-delà de 2023, lorsque son contrat actuel expirera. Depuis le départ de Niko Kovac en novembre 2019, Muller est au cœur de ce qui fait vibrer le Bayern. Jusqu’à présent, sous Julian Nagelsmann, seuls lui et Joshua Kimmich ont commencé tous les matches de compétition du Bayern cette saison, tandis que certaines des autres stars se sont reposées à plusieurs reprises.

Pour ce que ça vaut, le rapport suggère qu’il ne fait aucun doute que le Bayern veut prolonger le contrat de Muller, c’est juste une question de quelles seront les conditions réelles. Pour un joueur qui incarne l’ADN du Bayern autant que Muller, il ne devrait pas y avoir trop de complications dans ce département. C’est un joueur que Nagelsmann a qualifié d'”entraîneur adjoint de jeu” et Karl-Heinz Rummenigge a déclaré qu’il était “un peu l’âme du FC Bayern sur le terrain”.