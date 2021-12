Thomas Muller promet une performance intense au Bayern Munich dans Der Klassiker

D’ordinaire, même sans implications pour le titre de la Bundesliga ni intrigues secondaires associées, d]Der Klassiker est un affrontement qui n’a pas besoin d’être présenté dans le football allemand. Cependant, l’affrontement de demain entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich revêt une grande importance. Les champions en titre de la Bundesliga ne sont qu’à un point au-dessus de Dortmund en haut du tableau, donc une victoire pour l’une ou l’autre équipe pourrait soit voir Dortmund sauter à la première place, soit consolider davantage le Bayern en pole position. Le Bayern n’a toujours pas le pilier du milieu de terrain Joshua Kimmich, tandis que Dortmund vient d’accueillir Erling Haaland, mais les deux équipes sortent de victoires le week-end dernier.

Le Bayern et Dortmund ont tous deux montré des faiblesses défensives et avec les attaquants de première classe à Haaland et Robert Lewandowski qu’ils possèdent, le danger est toujours là. Pour la première fois depuis fin octobre, cependant, le Bayern a gardé sa cage inviolée le week-end dernier contre Arminia Bielefeld.

Dans une lettre d’information aux fans du Bayern plus tôt cette semaine, Thomas Muller a promis un effort intense de la part de Julian Nagelsmann et a déclaré qu’ils étaient bien placés pour s’occuper des affaires en Rhénanie du Nord-Westphalie. « Dortmund est de loin notre poursuivant le plus proche, donc le match est un moment déterminant et précurseur. En regardant le tableau, en particulier, il s’agit de bien plus que de « juste » prestige », a écrit le Raumdeuter (Tz).

Avec autant de joueurs récemment mis à l’écart en raison de mesures de quarantaine liées aux coronavirus, Nagelsmann avait une équipe mince comme un rasoir, dont les problèmes ont été mis en évidence lors de la défaite 2-1 à Augsbourg il y a deux semaines. « La défaite contre Augsbourg a été très agaçante. Nous ne le méritions tout simplement pas non plus », a expliqué Muller sur la défaite face aux rivaux bavarois du Bayern, mais il pense que son équipe a montré une «réponse positive» avec des victoires contre le Dynamo Kyiv (Ligue des champions) et Bielefeld.

Muller n’est absolument pas étranger à jouer dans Der Klassiker, car il a déjà joué dans 12 d’entre eux au cours de sa carrière professionnelle au Bayern. Il est très conscient de la nécessité et de la capacité du Bayern à réaliser une performance exceptionnelle contre ses rivaux acharnés et l’histoire récente a montré que c’est exactement ce à quoi nous pouvons nous attendre. « En tant qu’équipe, nous pouvons et pouvons toujours compter sur une performance de haut niveau dans ces matchs de haut niveau contre Dortmund. » Le Bayern a remporté les cinq derniers matches contre Dortmund, les marquant 14-7.

Photo par Alex Gottschalk/DeFodi Images via .

Le Bayern a accueilli Jamal Musiala, Serge Gnabry et Niklas Sule le week-end dernier contre Bielefeld après leur mise en quarantaine. Joshua Kimmich est toujours absent, mais le retour du trio de joueurs est un coup de pouce supplémentaire pour le Bayern devant Der Klassiker. « Avant le coup contre Dortmund, nous pouvons à nouveau tirer davantage de notre personnel au complet », a déclaré Muller à propos du retour de ces joueurs.

Le Bayern aura également eu une semaine complète de préparation pour le choc de Dortmund, sans avoir de match en milieu de semaine pour la première fois depuis ce qui semble être un long moment, en particulier avec les deux pauses internationales plus tôt cette saison. Nagelsmann et son équipe d’entraîneurs ont eu amplement le temps de travailler sur des tactiques spécialement adaptées à Dortmund et Muller estime que la semaine complète d’entraînement a été très bénéfique. « Parce qu’il n’y a pas de match pendant la semaine, nous pouvons nous préparer encore plus intensément pour le match. Cela commence par la tactique que notre entraîneur et son équipe préparent. Il s’agit aussi de prédire au mieux le style de jeu de l’adversaire. En fait, c’est plus facile pour les équipes en bonne forme car il y a souvent des structures plus claires et moins de rotations sont à prévoir. Nous avons beaucoup d’expérience avec Dortmund et pouvons donc reprendre de nombreux points de départ du passé. Par exemple, je suis sur le terrain de football avec Mats Hummels depuis 15 ans. C’est pourquoi mon évaluation : les signes pointent vers la victoire », a-t-il écrit.