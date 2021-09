Thomas Muller promu officieusement entraîneur-joueur du Bayern Munich

Bienvenue à Bavarian Football Works. Aujourd’hui, nous vous apporterons votre dose régulière de propagande de Thomas Muller. La star du Bayern Munich est peut-être l’un des joueurs les plus intelligents du jeu en ce moment, ayant bâti une brillante carrière à partir de rien d’autre qu’un excellent positionnement et une conscience spatiale savante. La plupart des entraîneurs l’aiment, et les rares qui ne l’aiment pas… eh bien, ils ont tendance à se faire virer le plus tôt possible.

Pour l’instant, il semble que Julian Nagelsmann tombe dans cette ancienne catégorie, ce qui est une bonne nouvelle pour ses perspectives de carrière. Dans une citation capturée par le journaliste de TZ Manuel Bonke, le prodige de l’entraîneur de 34 ans s’extasie sur les prouesses d’entraînement de son joueur vedette :

Julian #Nagelsmann schwärmt von #FCBayern-Spielertrainer Thomas #Müller : « Er kann unsere Vorgaben als verlängerter Arm unglaublich intelligent umsetzen. Er hat die Gabe zu coachen. Auf eine sehr angenehme Art und Weise: Nicht belehrend, sondern oft mit einem guten Witz dahinter.“ – Manuel Bonke (@mano_bonke) 7 septembre 2021

Julian #Nagelsmann s’extasie sur le joueur-entraîneur du #FCBayern Thomas #Müller : « Il peut mettre en œuvre nos instructions de manière incroyablement intelligente comme un bras tendu. Il a le don d’entraîneur. D’une manière très agréable : pas de cours magistral, mais souvent avec une bonne blague derrière.

Ce n’est pas la première fois qu’un entraîneur dit cela à propos de Muller. C’est presque mot pour mot ce que Hansi Flick a dit à son sujet l’année dernière, à l’époque où l’équipe était occupée à remporter tous les trophées en vue. Nagelsmann a clairement prêté attention à ces interviews, car il nous dit ce que nous voulons entendre.

Pour tout joueur qui prospère grâce à son intelligence de jeu, cela doit être le plus beau compliment que vous puissiez recevoir. Muller a maintenant été déclaré entraîneur adjoint de facto par deux entraîneurs consécutifs du Bayern Munich, tous deux réputés pour leur sens tactique. Le fait qu’un seul joueur puisse avoir ce genre d’estime parmi ses entraîneurs témoigne de son don incroyablement unique – un formidable cerveau de footballeur qui est peut-être l’un des plus grands du sport.

En tant que fanboy sans honte de Muller, j’ai hâte de le voir devenir entraîneur un jour. Il a joué pour certains des plus grands esprits de l’entraînement tout au long de sa carrière – des gars comme Louis van Gaal, Jupp Heynckes, Pep Guardiola, Hansi Flick et maintenant Julian Nagelsmann (héritage en attente de ce dernier). Imaginez Muller sur la ligne de touche du Bayern, aboyant des ordres à la prochaine génération de stars bavaroises. Si l’on en croit Nagelsmann, il pourrait être très bon dans ce domaine.