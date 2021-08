Thomas Muller réagit à la défaite 5-0 du Bayern Munich face au Hertha Berlin

Julian Nagelsmann a remporté deux victoires sur trois en Bundesliga alors que le Bayern Munich galopait vers une impressionnante victoire 5-0 sur le Hertha Berlin à l’Allianz Arena. Robert Lewandowski était le héros du triplé et les buts de Jamal Musiala et Thomas Muller ont complété le score lors d’une soirée fantastique au bureau pour Die Roten.

Avec un but et une passe décisive à montrer, c’était une performance vintage de Muller du Raumdeuter. Sa finition brillamment prise à la 6e minute après un mannequin magnifiquement intelligent de Lewandowski a permis au Bayern de démarrer dès le début. Il a fait preuve de beaucoup d’efforts et de vision en gagnant la possession au plus profond du troisième but du Hertha et a trouvé Musiala dans l’espace juste à l’intérieur de la surface pour le but de “Bambi” à la 49e minute, ce qui portait le score à 3-0 à l’époque. L’effervescence, comme Jupp Heynckes a un jour décrit le mouvement et la conscience spatiale de Muller, était pleinement visible.

S’exprimant après le match, Muller a fait l’éloge de la performance globale de l’équipe et a estimé qu’elle était la plus forte de la saison jusqu’à présent. « En termes de jeu, c’était notre meilleur match parce que l’adversaire a joué un peu différemment. Nous pourrions les comprendre. Cologne et Dortmund ont appuyé très fort », a-t-il déclaré. (tz).

Pour le but de Muller, qui était le premier but du match, il y avait un mannequin très intelligent de Lewandowski sur la passe d’Alphonso Davies pour parfaitement marquer la frappe de Muller. Muller a déclaré en plaisantant qu’il était surpris que l’as polonais lui laisse le ballon pour frapper, mais qu’il appréciait grandement le jeu effronté et désintéressé. «Je l’ai déjà félicité à la mi-temps et je voulais savoir s’il n’était pas encore en forme ou s’il avait atteint le niveau supérieur. Il n’obtient aucun point pour cela. Il n’aurait pas fait ça il y a quelques années. Il remarque également que, même s’il joue plus utile à l’équipe, il réussit aussi un tour du chapeau au passage. Qui d’autre peut le faire en Bundesliga », a-t-il souligné.

Les rumeurs concernant le transfert potentiel de Marcel Sabitzer du RB Leipzig au Bayern se sont intensifiées à l’approche de la date limite et il semble qu’un accord entre les deux clubs soit déjà en place. Lorsqu’on lui a demandé si l’international autrichien rejoignait potentiellement les rangs du Bayern, Muller est resté diplomatiquement discret, tout en faisant l’éloge du numéro 7 de Leipzig. «C’est un très bon joueur, c’est absolument clair. Je ne sais rien, mais je ne suis pas encore sur le conseil d’administration ! Ils sont devenus plus fermés, Lothar. Je ne suis pas impliqué dans les décisions de transfert », a-t-il plaisanté.

C’est maintenant l’heure de la pause internationale et pour Muller et le reste du contingent allemand du Bayern, le début d’un nouveau chapitre avec Die Mannschaft désormais dirigé par Hansi Flick. Ils ont trois prochains matches de qualification pour la Coupe du monde contre le Lichtenstein, la Macédoine du Nord et l’Islande. Il a hâte de rejoindre Flick et le reste de l’équipe allemande au lieu de faire une pause, comme il l’a fait lors des deux dernières vacances internationales avant l’Euro cet été. «Je suis heureux de ne pas avoir de pause maintenant et de pouvoir faire partie du réalignement. Maintenant, tout d’abord, il y a les tâches obligatoires. Ainsi, à l’heure actuelle, nous pourrions être loués au ciel même après une victoire sur le Liechtenstein », a-t-il déclaré.