Thomas Muller réagit à la défaite 5-0 du Bayern Munich face au Hertha Berlin

Julian Nagelsmann a remporté deux victoires sur trois en Bundesliga alors que le Bayern Munich galopait vers une impressionnante victoire 5-0 sur le Hertha Berlin à l’Allianz Arena. Robert Lewandowski était le héros du triplé et les buts de Jamal Musiala et Thomas Muller ont complété le score lors d’une soirée fantastique au bureau pour Die Roten.

Avec un but et une passe décisive à montrer, c’était une performance vintage de Muller du Raumdeuter. Sa finition brillamment prise à la 6e minute après un mannequin magnifiquement intelligent de Lewandowski a permis au Bayern de démarrer dès le début. Il a fait preuve de beaucoup d’efforts et de vision en gagnant la possession au plus profond du troisième but du Hertha et a trouvé Musiala dans l’espace juste à l’intérieur de la surface pour le but de “Bambi” à la 49e minute, ce qui portait le score à 3-0 à l’époque. L’effervescence, comme Jupp Heynckes a un jour décrit le mouvement et la conscience spatiale de Muller, était pleinement visible.

S’exprimant après le match, Muller a fait l’éloge de Lewandowski et de Musiala et il a commenté de manière comique le long sort de Davie Selke essayant de trier ses bottes. «C’est un joueur incroyablement bon entre les lignes. Ce n’est pas un joueur classique de surface de réparation. Il est très variable dans son diplôme, il veut toujours marquer des buts. Lewy est aussi à l’écoute et essaie de mettre en œuvre beaucoup de choses, il est aussi prêt pour une discussion. Je n’ai plus à m’entraîner au tir avec lui », a déclaré Muller à propos du héros du coup du chapeau du Bayern. Bien qu’il n’y ait pas eu d’aide directe de Muller à Lewandowski au but, ce dernier semble toujours être beaucoup plus productif lorsque Muller est sur le terrain avec lui. Le mannequin intelligent de Lewandowski dans la séquence du premier but de Muller méritait également une passe décisive, mais malheureusement, ce n’est pas ainsi que les statistiques sont officiellement enregistrées.

Photo de Matthias Hangst/.

Musiala continue d’impressionner à chaque apparition qui passe. Après sa mi-temps productive contre Cologne le week-end dernier et une solide performance contre le Bremer SV en milieu de semaine, Nagelsmann lui a donné le feu vert pour une place de titulaire contre Berlin. C’est une opportunité dont il a certainement profité et Muller admirait son humilité. «Il est d’une qualité offensive incroyable, vous le voyez de moins en moins. Il a besoin de cette insouciance. Le plus gros travail pour moi en tant qu’entraîneur, c’est qu’il ne le perd jamais. Jamal est incroyablement humble, il a beaucoup mieux défendu aujourd’hui – il a un potentiel incroyable”, a-t-il déclaré.

Selke semblait avoir des difficultés avec ses bottes pendant le match, et lorsqu’on a demandé à Muller quelle pouvait être la cause de l’attaquant adverse, il a dit en plaisantant qu’un mauvais nœud aurait pu être le coupable. “Je pensais juste que cela devait être un nœud perfide”, a-t-il déclaré. Malheureusement pour Selke, en plus de ses problèmes de démarrage, il semble qu’il aurait pu avoir une blessure aux côtes relativement grave après sa collision avec Tanguy Nianzou, selon Liga Insider. “Cela doit être examiné demain, alors je pourrai peut-être en dire plus”, a confirmé Pál Dárdai après le match.