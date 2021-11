Thomas Muller réagit à la superbe défaite 2-1 du Bayern Munich contre Augsbourg

Après la défaite 2-1 du Bayern Munich face au FC Augsburg, Thomas Muller a été très critique à l’égard de la performance de son équipe. Il s’attend à ce que les joueurs travaillent sur les erreurs qu’ils ont commises et que l’équipe apprenne et grandisse de cette défaite.

« La première mi-temps a été mauvaise – très mauvaise », a déclaré Muller. « Et en seconde période, vous pouviez voir que nous voulions renverser la vapeur, mais peut-être que nous n’avons pas eu cette chance devant le but. C’est un revers amer dans notre image de soi. Je pense que nous avons été trop négligents et puis il arrive que tu sois puni. Parfois, il arrive que vous finissiez un match impuni.

Il a également commenté la faute possible sur Gnabry et Thomas a été frustré par l’arbitre : « L’arbitre a dit qu’il a donné un avantage, mais ce n’est pas un avantage lorsque Serge essaie de continuer. Je n’y ai vu aucun avantage.

Le Raumdeuter est bien conscient des choses qui ne vont pas en ce moment avec le Rekordmeister : « Ce qui n’était pas bien aujourd’hui devrait s’améliorer. Je pense que quand on a le sentiment à chaque match qu’on peut marquer trois ou quatre buts, on perd un peu la faim défensivement. Nous l’avons remarqué à maintes reprises au cours des derniers matchs. »

Certainement une défaite amère pour l’équipe, mais l’équipe va certainement rebondir et jouer comme d’habitude.

Pour info, il se trouve que nous avons un podcast sur tout ce qui concerne le Bayern Munich, et comme d’habitude, nous avons fait une émission de revue d’après-match sur ce match. Pourquoi ne pas l’essayer?

