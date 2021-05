Thomas Muller réagit au Bayern Munich remportant son neuvième titre consécutif en Bundesliga

Avant même le coup d’envoi du Bayern Munich contre le Borussia Mönchengladbach, ils ont été couronnés champions de Bundesliga pour la neuvième saison consécutive grâce au Borussia Dortmund battant le RB Leipzig 3-2 lors du coup d’envoi précédent au Westfalenstadion.

La victoire de Dortmund a rendu mathématiquement impossible pour Die Roten Bullen de pouvoir rattraper le Bayern à seulement deux semaines de match, mais cela n’a pas entravé la motivation du Bayern contre ‘Gladbach. Mené par un triplé de Robert Lewandowski et des buts de Thomas Muller, Kingsley Coman et Leroy Sane, le Bayern a battu l’équipe de Marco Rose 6-0 à l’Allianz Arena, marquant son autorité pour son neuvième titre consécutif.

Pour Muller, c’est personnellement son dixième titre de Bundesliga avec le Bayern, après avoir remporté le premier lors de la saison 2009/10. Sous Jurgen Klopp, Dortmund a remporté le titre lors des saisons 2010/11 et 2011/12, mais depuis lors, tout a été le Bayern. S’exprimant après le match, Muller a déclaré qu’en tant que garçon, il n’aurait jamais rêvé de remporter dix titres avec le Bayern (Tz). «Vous ne rêvez pas du tout de cela. Quand vous sortez petit garçon, vous ne pensez pas jouer un jour pour le FC Bayern. C’est à ce moment-là que vous êtes heureux d’obtenir des billets pour le stade », a-t-il déclaré.

Ayant remporté son dixième titre avec le Bayern, Muller a réfléchi à la dernière décennie du club et à combien il a grandi depuis qu’il y est. Leur domination nationale a été tout à fait impressionnante, mais il sait qu’il faut une équipe bien huilée pour atteindre des niveaux de succès comme celui-là. «C’est un développement de tout le club au cours des dix à douze dernières années. Nous avons également toujours eu une équipe formidable. Ce n’est pas comme si j’obtenais les titres par moi-même », a-t-il expliqué.

Bien sûr, Muller et le Bayern seront toujours déçus d’avoir été éliminés de la DFB-Pokal si tôt et de la Ligue des champions en quarts de finale, mais la soif éternelle de gagner ne faiblit jamais. Leur raclée 6-0 de ‘Gladbach même après avoir su qu’ils étaient champions de Bundesliga sur la base du résultat Dortmund-Leipzig était un témoignage de cette faim éternelle au sein de l’équipe. «Ce n’est pas une question de titre ou de coupe. Vous voulez gagner chaque match. Il s’agit du plaisir d’être meilleur que l’autre équipe. Mais ce frisson ne dure pas très longtemps, c’est pourquoi la faim est toujours si grande », a exhorté Muller.

Photo par Alexander Hassenstein / .

Pour ce qui est de devenir «sofameisters», Muller a déclaré que cela ne faisait aucune différence pour tous les joueurs de l’équipe, car gagner le titre est toujours l’objectif au début de chaque saison. Comment ils le gagnent, en particulier, n’a pas autant d’importance et cela ne les a clairement pas distraits du tout contre ‘Gladbach. «Beaucoup disent que si vous réussissez avec votre propre victoire, c’est plus beau. Absurdité. C’est toujours génial quand tu le fais. L’ambiance dans le vestiaire était très détendue. Mais nous avions encore un travail à faire », a-t-il déclaré.

Le triplé de Lewandowski l’a également mené à 39 buts en Bundesliga cette saison et il n’est plus qu’à deux buts de battre le record de 40 buts de Gerd Muller en une seule saison. Il était clair que ses coéquipiers faisaient tout ce qu’ils pouvaient pour le lancer et Muller a reconnu en plaisantant à quel point c’était facilement perceptible. “Vous pourriez avoir l’impression aujourd’hui …”, dit-il avant de laisser échapper un petit rire caractéristique.