Thomas Müller, Serge Gnabry et Joshua Kimmich du Bayern Munich débattent de Kylian Mbappe contre Ousmane Dembele

Dans le prochain documentaire Amazon Prime du Bayern Munich « Behind the Legend », il y aura assurément de nombreux moments et discussions franches entre les joueurs et le personnel de l’équipe capturés en 4K.

Bild (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia) a pu en extraire l’un qui était centré sur un débat intéressant entre Thomas Müller, Serge Gnabry et Joshua Kimmich.

Le trio talentueux discutait de la qualité de Kylian Mbappe contre Ousmane Dembele et quel joueur était en fait le meilleur.

Voici le sparring verbal (ce qui n’est pas si surprenant dans certains cas):

Gnabry : « Dembele est bien meilleur que Mbappé. » Müller : « Que signifie mieux ? Que veux-tu dire par mieux ? Si je pouvais dribbler comme Dembele, je serais mieux aussi. Kimmich à Gnabry (et Kingsley Coman, qui était également là) : « Si vous me demandez, Dembele ou l’un de vous deux, je vous prendrai toujours (sur lui). Cette discussion sur Dembele me fait chier !

Comment ne pas rire de cet échange ?

Analyse BFW

Voici une analyse rapide de ce va-et-vient :

Qui aurait pensé que Gnabry était un artiste à succès ? Serge Bayless ! Kimmich rejetant tout cela était si approprié. C’était une réponse typique de Müller, hein ? J’ai l’impression que Coman devait intervenir comme le barman de Pulp Fiction et dire: «Je m’appelle Paul et c’est entre vous tous» à la fin de cette discussion.