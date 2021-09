Thomas Müller s’extasie sur Jamal Musiala et Robert Lewandowski du Bayern Munich

La star du Bayern Munich Thomas Müller a le sens du talent et il sait ce que le club a en Jamal Musiala.

“Déjà à 18 ans, Jamal a des qualités que nous pouvons utiliser tout de suite”, a déclaré Müller à Sport Bild (comme capturé Bundesliga.com). “Au niveau auquel le Bayern doit performer à chaque match, c’est extraordinaire. Son mouvement dans l’espace est super et il garde le ballon quand il dribble. Il est travailleur, désireux d’apprendre mais aussi sûr de lui. La façon dont il gère la vie quotidienne dans le football lui permet d’entrer à plusieurs reprises dans des dribbles serrés et des situations décisives. Il ne le fait pas de manière stupide ou naïve, mais toujours avec un but – et vers un but – et sans crainte d’échec. C’est juste amusant de le regarder jouer au football. Cela va bien sûr bien avec les fans. Il sera un joueur important pour le Bayern à l’avenir.

Outre Musiala, Müller a déclaré que sa relation sur le terrain bien médiatisée avec Robert Lewandowski se renforce encore.

“Au fil des ans, nous avons construit des processus récurrents et de la confiance – nous sommes un duo bien rodé pour ainsi dire”, a déclaré Müller. « Nous savons tous les deux marquer des buts dans la surface de réparation. Il n’y a plus trop de joueurs attaquants de haut niveau qui aiment rechercher une bataille aérienne «classique» dans la zone ou qui aiment obtenir un but de braconnier dans la surface de six mètres. Puisque nous sommes tous les deux à la maison dans la surface de réparation, nous savons où se trouvent les espaces dangereux », a-t-il déclaré. « Lorsque vous avez le ballon à vos pieds, vous pouvez vous mettre à la place de l’autre, vous savez exactement où vous souhaitez recevoir le ballon. Nous sommes tous les deux des joueurs réactifs donc ça marche. La compréhension s’est rapprochée de plus en plus.