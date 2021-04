Thomas Müller toujours «convaincu» que le Bayern Munich peut dépasser le Paris Saint-Germain

Malgré les nombreuses occasions manquées contre le Paris Saint-Germain, Thomas Müller est toujours convaincu que le Bayern Munich a ce qu’il faut pour surmonter son déficit lors du match retour la semaine prochaine.

S’adressant aux médias après la défaite 2-3 du Bayern contre le PSG, Müller était déjà prêt à dépasser la mauvaise performance défensive du club et à blâmer l’offensive pour ne pas avoir marqué suffisamment de buts.

« Nous n’avons pas besoin de discuter des buts que nous avons concédés », a déclaré Müller. Aujourd’hui, nous avons laissé trop de place au hasard. »

Müller sait de quoi le Bayern est capable sur le terrain, et malgré la mauvaise performance devant le but contre le PSG au match aller, le Raumdeuter se concentre sur une chose et une seule: passer au tour suivant.

«Maintenant, nous nous concentrons entièrement sur le match retour. Si nous faisons comme nous l’avons fait aujourd’hui, nous aurons autant de chances qu’aujourd’hui. Si nous profitons de ces chances, nous nous qualifierons pour les demi-finales. Nous sommes convaincus que nous pouvons progresser. »

Avec le Bayern concédant trois buts à domicile, cela garantit presque que les Bavarois devront gagner le voyage retour en France par au moins deux buts. Ce sera difficile, mais si quelqu’un peut le faire, c’est le Bayern.