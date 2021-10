Thomas Partey obtient enfin son premier but alors qu’Arsenal annihile Aston Villa

Thomas Partey a finalement marqué son premier but en Premier League alors qu’Arsenal a dominé Aston Villa lors d’une victoire 3-1 à l’Emirates Stadium.

Pierre-Emerick Aubameyang et Emile Smith Rowe figuraient également sur la feuille de match pour l’équipe de Mikel Arteta, qui était une classe au-dessus de ses adversaires au cours des 90 minutes et aurait pu gagner avec une plus grande marge.

Un seul point séparait les deux équipes avant le coup d’envoi. Chacun avait remporté trois de ses huit premiers matches de championnat, mais Arsenal avait un match nul de plus et une défaite de moins à son palmarès que Villa.

Arsenal a offert un premier début de saison en Premier League à Alexandre Lacazette. De plus, Nuno Tavares et Albert Sambi Lokonga sont également entrés dans la formation. Villa, en revanche, n’a changé aucun membre de son équipe la plus récente.

Le jeu est rapidement entré en action, mais pas à cause d’une chance de marquer. Au lieu de cela, il y avait des scènes peu recommandables en une demi-minute. Ollie Watkins s’est affronté avec Gabriel Magalhaes, provoquant un rapprochement et gagnant un carton jaune.

La première chance est venue à l’autre bout, lorsque Bukayo Saka a croisé pour Aubameyang. Le capitaine d’Arsenal a tenté une finition acrobatique, mais il s’est retrouvé avec son fournisseur, dont le propre tir a également raté le cadre.

Arsenal avait le ballon au fond des filets peu de temps après via Aubameyang, mais le but a été refusé pour une faute de Lacazette sur Ezri Konsa – qui n’était pas complètement innocent lui-même ayant saisi une poignée de la chemise de l’attaquant.

Les hôtes contrôlaient certainement les premières procédures et les deux arrières latéraux avançaient. Tavares et Takehiro Tomiyasu ont tous deux eu des tirs qui ont raté la cible dans les 20 premières minutes.

Ensuite, le milieu de terrain Partey a tiré contre la barre après une action dans la surface.

Peu de temps après, Tavares a vu un effort du pied droit dévié derrière après avoir coupé. Dès le corner résultant, son équipe a pris l’avantage qu’elle méritait.

Smith Rowe a envoyé le ballon et Partey l’a envoyé dans le coin inférieur pour porter le score à 1-0 après 23 minutes avec son premier but tant attendu en Premier League.

Il aurait dû être 2-0 à la demi-heure après une contre-attaque fluide. Smith Rowe a glissé à travers Partey, qui a réussi un Saka gratuit, mais son premier tir était direct sur Emiliano Martinez.

Le doubleur d’Arsenal termine la première mi-temps lamentable pour Villa

Malgré toute leur domination, cependant, l’avance est restée à un seul but alors que l’arbitre a sifflé la mi-temps. Cependant, une vérification VAR pour une pénalité potentielle était déjà en cours.

Lacazette avait été renversé par Matt Targett dans la surface et, après consultation du moniteur, Craig Pawson a accordé un coup de pied. Aubameyang est intervenu pour le prendre et bien que Martinez ait économisé son effort, l’attaquant a pu terminer intelligemment le rebond avec son pied gauche.

Il a ainsi assuré un coussin de deux buts pour son équipe à la pause. En vérité, ils méritaient plus. Villa n’a pas enregistré un seul tir en première mi-temps.

📊 Les 14 tentatives d’Arsenal sont le plus qu’ils ont eu dans la première moitié de l’un des 67 matchs PL sous Mikel Arteta pic.twitter.com/HfZvdwHW01 – Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 22 octobre 2021

La seconde mi-temps a également commencé à un rythme soutenu, Villa montrant des efforts tardifs et Arsenal visant à maintenir sa domination.

Il y avait des occasions pour Saka et Lokonga peu de temps après le redémarrage pour les Gunners. Pendant ce temps, Danny Ings a vu un effort bloqué à l’autre bout.

Le troisième but est intervenu 10 minutes après le début de la seconde mi-temps et il était une fois de plus en faveur d’Arsenal. Aubameyang a intelligemment fait passer le ballon pour Smith Rowe, qui a chargé et guidé le ballon dans le filet via une déviation de Tyrone Mings.

Ce jeu est-il terminé ? Arsenal mène 3-0 🎯 Regardez en direct sur Sky Sports Premier League #ARSAVL 📺 pic.twitter.com/aX604jkjv9 – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 22 octobre 2021

Une bonne occasion est tombée pour Villa juste après l’heure de jeu, mais Aaron Ramsdale a bloqué le faible effort d’Emiliano Buendia.

Leon Bailey a également tenté sa chance alors que le match entrait dans ses 20 dernières minutes. Mais c’était assez confortable pour Ramsdale.

À l’autre bout, Martinez a dû repousser un tir d’Aubameyang, qui avait coupé du côté gauche.

Villa a réduit le déficit via l’un de ses remplaçants, Jacob Ramsey, dans les 10 dernières minutes. Après que Bailey ait dribblé vers l’intérieur, Ramsey a pris en charge et l’a placé dans le coin supérieur depuis le bord de la surface. C’était un moyen élégant, bien qu’insignifiant, d’obtenir son premier but à Villa.

Quelques instants plus tard, ils auraient pu réduire de moitié le déficit lorsque Watkins n’a pas réussi à terminer à bout portant.

Cependant, toute lueur d’espoir d’un retour s’est rapidement estompée. Il y avait une autre chance pour Ramsey, mais il l’a ratée.

En fin de compte, Arsenal a conservé la victoire qu’il méritait, étendant son invincibilité à sept matchs toutes compétitions confondues. Villa est désormais sans victoire sur trois.