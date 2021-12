Thomas Partey pourrait être la clé d’Arsenal contre Manchester United, déclare Ian Wright

Thomas Partey sera la clé pour Arsenal contre Manchester United, selon Ian Wright (Photo: .)

Ian Wright a mis en garde Arsenal contre un éventuel « rebond du nouveau manager » à Manchester United et craint que son ancien club ne soit époustouflé si « le principal » Thomas Partey est arrêté à Old Trafford.

Arsenal s’est remis de sa modeste défaite 4-0 face à Liverpool pour battre Newcastle lors de sa dernière sortie en Premier League et pourrait se hisser parmi les quatre premiers avec une victoire sur les Red Devils demain soir.

Les Gunners ont perdu 1-0 lors du même match la saison dernière et affrontent une équipe de United sans victoire lors de leurs trois derniers matches dans l’élite anglaise.

Cependant, United peut être encouragé par son récent match nul 1-1 contre le leader de la ligue Chelsea, Ralf Rangnick prenant les rênes par intérim après le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer.

Wright attend avec impatience la rencontre des poids lourds au Theatre of Dreams et est confiant quant aux chances d’Arsenal, la formation du nord de Londres ne perdant qu’un de ses 12 derniers matchs toutes compétitions confondues.

Mais l’ancien attaquant d’Arsenal se méfie également de la menace que représente United et pense que l’influence que Partey est autorisé à avoir au milieu du parc pourrait être la clé pour déterminer le résultat.

« Je pense que les gens ont reconnu, en particulier contre Newcastle l’autre jour … Partey a fait 13 passes vers Martin Odegaard et les gens commencent à se rendre compte qu’il est notre gars principal », a déclaré Wright sur le podcast Wrighty’s House du Ringer FC.

« Si vous arrêtez Partey, je me dis » Oh mon dieu ! « , avec une équipe de Manchester United à Old Trafford qui ne jouera probablement pas avec trois dans son milieu de terrain car ils voudront s’attaquer à nous, il y a une énergie.

« Les gens doivent comprendre qu’il y a un nouveau rebond de manager, que ce soit dans les matchs ou sur le terrain d’entraînement parce que vous savez qu’il y a un nouveau manager là-bas.

« Vous voulez vous assurer que vous êtes l’une des personnes qui, lorsqu’il entre, dit : « Oh, je l’aime bien ! », afin que tout le monde prenne un nouveau départ.

« Vous regardez l’équipe de Manchester United et les joueurs qu’ils sont capables d’y mettre, avec un manager qui se concentre vraiment sur la forme de l’équipe, le pressing et tout ce qu’ils vont faire. »

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo

Wright pense qu’il y avait une différence notable dans les niveaux d’intensité de United à Stamford Bridge, malgré le fait que Rangnick n’est toujours pas apparu dans l’abri.

L’Allemand attend son visa de travail et devrait le regarder depuis les tribunes d’Old Trafford demain soir.

« Regardez la façon dont United a fait pression sur Chelsea – je sais [N’Golo] Kante manquait – il n’y a aucun moyen que [Cristiano] Ronaldo le fait à l’intensité que Jadon Sancho le faisait, à l’intensité que Bruno Fernandes derrière lui le faisait », a ajouté Wright.

‘Tu vois [Aaron] Wan-Bissaka arrive, vous voyez Rashford arriver, c’était une presse que je n’avais pas vue à Manchester United.

« Nous savons que Ralf est tout au sujet de la presse et de gagner le ballon là-haut. »

Wright veut que Tavares commence pour Arsenal à Old Trafford (Photo: .)

La signature estivale d’Arsenal, Nuno Tavares, a impressionné ces dernières semaines à l’arrière gauche et Wright espère que le Portugais poursuivra sa course dans l’équipe pour affronter United.

Mais l’ancien international anglais a été dégoûté par la façon « ridicule » dont certains fans d’Arsenal ont traité Kieran Tierney pendant son absence.

« J’espère que Tavares jouera. Je vois des gens dire qu’ils ne font plus affaire avec Kieran Tierney. Qu’est-ce qui ne va pas avec ou avec une putain de fanbase, mec ?! C’est tellement ridicule, continua-t-il.

« Nous avons maintenant un joueur où, même si nous voulions jouer Kieran Tierney sur le côté gauche d’un trois, nous pouvions jouer Tavares toujours là-bas.

« Tavares peut tout faire parce qu’il est le chaos. Il peut aller à gauche, il peut aller à droite et j’ai hâte de le voir affronter Wan-Bissaka parce que nous savons que Wan-Bissaka est un homme de main pour arrêter les gens.

Plus : Football



«Mais ce gars peut aller à gauche, il peut aller à droite et il cause des problèmes. Il y a tellement de raisons d’être excité avec Tavares en ce moment que c’est pourquoi je suis assez excité par le jeu.

« J’espère que nous pourrons apporter quelque chose parce que je ne pense pas que nous ayons marqué ou créé suffisamment. »



