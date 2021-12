Thomas Partey s’exprime sur sa mauvaise performance lors de la défaite d’Arsenal contre Man Utd

Thomas Partey a eu du mal lors de la défaite 3-2 d’Arsenals contre Manchester United (.)

Thomas Partey admet qu’il doit encore revenir à son meilleur niveau après la défaite d’Arsenal contre Manchester United jeudi soir.

L’équipe de Mikel Arteta a rapidement pris les devants à Old Trafford grâce à Emile Smith Rowe, mais a pris du retard suite aux buts de Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo.

Martin Odegaard a égalisé Arsenal, mais le milieu de terrain norvégien a ensuite accordé un penalty que Ronaldo a converti pour donner à United sa victoire 3-2.

Partey, quant à lui, a disputé son troisième match depuis son retour de blessure le mois dernier, mais l’international ghanéen a eu du mal à avoir un impact à Old Trafford.

Et le milieu de terrain concède qu’il n’a pas encore atteint son meilleur niveau après la défaite d’Arsenal contre United.

« Je pense que l’équipe est sortie pour gagner, nous avons fait tout ce que nous pouvions, nous avons bien joué, nous avons créé beaucoup d’occasions et je pense que nous n’avons pas eu de chance », a déclaré Partey à Arsenal Media.

Thomas Partey insiste sur le fait qu’Arsenal continue de s’améliorer malgré son revers à Old Trafford (.)

«Ils ont marqué deux buts, puis un penalty. L’équipe a essayé de s’améliorer, d’aller de l’avant et de chercher un but, pour l’égalisation, mais à la fin c’est le football, nous devons oublier ce match, nous devons penser à notre prochain match, nous devons faire mieux et aussi gagner.

« L’équipe s’améliore, chacun fait de son mieux.

«Pour moi, je dois continuer à faire de mon mieux, continuer d’essayer, continuer à m’améliorer, essayer de revenir à mon meilleur niveau, car l’équipe a besoin de moi, l’équipe a besoin de nous.

«Je pense que nous nous améliorons chaque jour et ça va être bien. Si nous voulons être au sommet, il est normal que nous devions nous battre, nous devons être sous contrôle et essayer de gagner les matchs.

