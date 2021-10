Thomas Partey soulagé après le premier but d’Arsenal mais la légende du club veut plus de lui

Thomas Partey a finalement marqué son premier but à Arsenal vendredi soir (Photo: .)

Thomas Partey était ravi d’avoir enfin marqué son premier but à Arsenal vendredi soir, affirmant qu’il « attendait ce moment depuis longtemps », mais la légende du club Ian Wright veut le voir marquer beaucoup plus régulièrement à partir de maintenant.

Partey a ouvert le score lors de la victoire encourageante d’Arsenal 3-1 sur Aston Villa aux Emirats, un résultat qui les a vus grimper dans la moitié supérieure du tableau et mettre leur forme lamentable de début de saison plus loin derrière eux.

Le Ghanéen avait déjà disputé 39 matches avec les Gunners sans marquer, mais il a finalement cassé son canard en hochant la tête dans un corner en première mi-temps.

Le joueur de 28 ans était ravi de remporter la victoire après deux nuls frustrants en Premier League et il était soulagé de marquer, sachant qu’il devrait marquer plus de buts au milieu de terrain.

« Toute l’équipe était frustrée et nous voulions une victoire », a déclaré Partey via The Mirror. « C’est la mentalité que nous avons apportée à ce match aujourd’hui et nous avons pu obtenir notre résultat.

« J’attendais ce moment depuis longtemps. Je pense que c’était le bon moment pour l’avoir et je suis très heureux.

Partey a pris 40 matchs pour décoller pour les Gunners (Photo: .)

« L’équipe a très bien performé. Nous devons le faire chaque week-end et chaque match et avec cela, nous pouvons réaliser de belles choses.

‘Ils le méritent. ils nous ont soutenus quand nous étions en panne et quand les choses allaient mal. Cette victoire est pour eux et j’espère qu’ils l’apprécieront.

Plus : Arsenal FC



Wright, qui a marqué 185 buts pour Arsenal, était satisfait de Partey, mais pense qu’il devrait contribuer davantage en termes de buts.

Les Gunners n’avaient marqué que sept buts en huit matchs de Premier League avant vendredi soir et Wright souhaite que Partey, Emile Smith Rowe et Bukayo Saka marquent plus souvent.

‘Il [Partey]C’est quelqu’un qu’il a tiré depuis des endroits fous, alors il était désespéré d’atteindre son but. Je suis assez content qu’il l’ait finalement obtenu », a déclaré Wright à Premier League Productions.

« J’aimerais le voir marquer plus de buts car Arsenal va avoir besoin de plus de buts au milieu de terrain.

« Nous voyons avec Emile Smith Rowe, nous voyons avec Saka, il va falloir plus d’objectifs que la simple dépendance à l’égard [Pierre-Emerick] Aubameyang.’

Ce fut une soirée satisfaisante pour Arsenal, avec Aubameyang et Smith Rowe marquant les autres buts alors qu’ils grimpaient à la neuvième place du classement avec la victoire.



PLUS : Emile Smith Rowe révèle trois leaders remarquables de l’équipe d’Arsenal après la victoire d’Aston Villa



PLUS : Jamie Carragher salue le milieu de terrain « spécial » d’Arsenal Emile Smith Rowe après une performance époustouflante lors de la victoire à Aston Villa

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport pour les dernières nouvelles sur

Facebook, Twitter et Instagram.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();