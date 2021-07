Thomas Patrick Connally a envoyé des menaces de mort à Anthony Fauci: Feds ⋆ 10z viral

Trois jours après Noël dernier, les infections mondiales à coronavirus ont dépassé les 81 millions et le décompte américain a dépassé les 19 millions. Dr. Antoine Fauci a averti le pays d’une vague d’après-vacances. Tout le monde n’a pas apprécié les mots de prudence et les efforts persistants de Fauci pour protéger la nation de la pandémie mortelle.

Ce jour-là, le 28 décembre 2020, un utilisateur associé au compte de messagerie [email protected] a envoyé une missive à Fauci avec la ligne d’objet: “J’espère que vous recevrez une balle dans votre crâne satanique compromis aujourd’hui.”

Bien que Fauci ait déjà parlé publiquement de la réception de menaces de mort, les détails des communications horribles que le meilleur expert en maladies infectieuses a trouvées dans sa boîte de réception sont devenus publics pour la première fois mardi.

Les procureurs fédéraux ont identifié l’expéditeur comme étant un homme de 56 ans du Maryland Thomas Patrick Connally, Jr., qui a été inculpé sous scellés lundi.

Arrêté mardi, un affidavit du FBI qui vient d’être descellé contient des captures d’écran de messages tordus que les procureurs affirment que Connally a envoyé à Fauci et au Dr. Francis Collins, l’actuel directeur des National Institutes of Health.

“Chaque fois que je vois votre visage d’elfe écoeurant, je tombe littéralement malade”, a déclaré le message du 28 décembre à Fauci. «Vous êtes un sac de merde menteur, tout le chemin du retour à votre arnaque au VIH de conneries. Vous êtes un criminel franc-maçon satanique, compromis et écoeurant, et j’espère que vous aurez une corde autour de votre cou d’elfe ignoble et une balle dans votre visage dégoûtant d’elfe ce soir. J’espère que quelqu’un prend une batte de baseball sur votre crâne d’elfe menteur sale et met votre [sic] sorti de ta misère, espèce de vile et écœurante merde de chien criminel. »

Proton Mail est un service de messagerie crypté basé en Suisse qui n’envoie des messages de manière sécurisée que si l’expéditeur et le destinataire ont des comptes sur son système.

Le 24 avril 2021, le même compte de messagerie a déclenché la première des sept menaces cette nuit-là, à partir de 22h09, selon le FBI.

“Vous et votre femme et vos filles dégoûtantes recevez 6 injections obligatoires sur leurs museaux de porc dégoûtants pendant que vous regardez”, a déclaré un autre message. « Vous et toute votre famille serez traînés dans la rue, battus à mort et incendiés. »

Une demi-douzaine de messages comme celui-ci auraient suivi, narguant Fauci comme un “elfe”, lui disant que lui et sa famille seraient “lynchés” et lui lançant des insultes homophobes et antisémites comme “k ***” et “f ** ** t », selon les documents judiciaires.

Humaniste d’origine catholique, Fauci est le petit-fils né à Brooklyn d’immigrants italiens, qui a été marié à une infirmière et bioéthicienne. Christine Grady. Les insultes mal adaptées qui lui sont lancées ne sont pas censurées dans l’affidavit du FBI. Les messages appellent à deux reprises Fauci un « franc-maçon ».

Les procureurs affirment que Connally a envoyé des messages similaires à Collins, dont les e-mails reçus sont également intégrés dans l’affidavit.

Le 12 décembre, Collins a été interviewé par le Washington Post sur un certain nombre de sujets, dont la résistance au vaccin par les évangéliques blancs.

Des mois plus tard, le 24 avril, Connally a envoyé à Collins un message portant la ligne d’objet : « ” les évangéliques blancs ” vont casser les dents de votre femme avec des battes de baseball. “

“Vous êtes un sale morceau de raciste anti-blanc k *** DOG SHIT”, a déclaré le message, avec l’insulte antisémite non expurgée dans l’original.

Tout au long des tirades à Fauci et Collins, l’expéditeur semblait obsédé par l’idée de vaccins «obligatoires», même si le gouvernement fédéral n’a jamais proposé une telle politique.

Le FBI dit que les autorités ont connecté Connally aux e-mails en le liant à un compte Instagram du même nom : « Naturtheater Alhena ». Ce compte de réseau social a été créé à partir d’une adresse IP associée à une propriété appartenant à Connolly l’année dernière, selon les autorités.

Selon des documents judiciaires, l’extension de location associée à cette propriété indiquait le numéro de téléphone de Connolly et un compte Mail.com distinct, qui à son tour était utilisé pour communiquer avec le compte Proton Mail.

Une recherche de l’adresse Proton Mail suggère que les menaces qui en découlent ont pu être prolifiques.

Le 7 août 2019, un universitaire irano-américain Reza Aslan partagé les menaces de ce compte avec des abus anti-juifs similaires.

Le judaïsme est la seule des trois religions abrahamiques qu’Aslan n’a pas épousée. Aslan, qui s’est converti au christianisme évangélique de l’islam chiite dans sa jeunesse, est redevenu musulman à l’âge adulte.

Connally fait face à deux chefs d’accusation de menaces contre un fonctionnaire fédéral et d’envoi d’une communication interétatique contenant une menace de préjudice. Il comparaîtra pour la première fois devant un tribunal fédéral mercredi, selon les procureurs.

[image via J. Scott Applewhite/Pool/.]

