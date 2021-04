Thomas Pidcock allume son étoile sur la Brabanzona Arrow

14 avr.2021 à 18:39 CEST

L’écloserie Ineos-Granadiers ne cesse de former de jeunes promesses. L’équipe britannique, sans doute la plus puissante de l’équipe mondiale, a entamé le calendrier 2021 avec la puissance attendue, complétée par la photo de Montjuïc dans La Volta a Catalunya.

Le Britannique Thomas Pidcock, l’un des “ joyaux ” des Ineos, né à Leeds il y a 21 ans, s’est confirmé avec une star et une réalité du cyclisme, s’imposant en grand contre le Belge Wout Van Aert (Jumbo Visma), en la 61e édition de la Brabanzona Arrow disputée entre Louvain et Overijse, avec un parcours de 201,7 kilomètres.

Un autre chiffre qui se confirme dans le cyclisme mondial. Thomas Pidcock a dynamité la Brabanzona Arrow, sélectionné le groupe de candidats, s’est échappé avec deux coureurs chics tels que Van Aert et l’Italien Matteo Trentin et les a terminés sur la ligne d’arrivée avec classe et une énorme autorité.

Rien à redire lorsqu’il s’agit de décrocher sa première victoire professionnelle. Pidcock a laissé le grand favori, Van Aert, prendre le sprint, a réagi avec classe, avec force, et l’a dépassé comme un souffle, laissant le champion belge debout. Il a levé les bras dans un geste inoubliable, avec un temps de 4h.36.27.

Une vente aux enchères qui confirme que Pidcock rejoint la génération de cyclistes qui façonneront le présent et l’avenir du cyclisme. Le vainqueur du Giro des jeunes en 2020 et champion du monde et champion d’Europe de cyclocross junior et sub’23, avait déjà prévenu avec une cinquième place cette année dans la Strade Bianche et une troisième dans la Kuurne-Bruxelles.

Dans la Flecha Brabanzona, dans une équipe qui a également amené l’Équatorien Richard Carapaz dans ses rangs, il est devenu les protagonistes, se résolvant en cycliste vétéran au moment de vérité.

Dans un test sans Espagnols, il y a eu une pause de 9 coureurs qui ont encouragé les premiers kilomètres. Aucun favori parmi eux, mais dans le groupe des poursuivants il y avait des hommes comme Remi Cavaagna et Dylan Teuns, un peu plus inquiétants.

À 50 buts, le décor a commencé à changer. Jumbo Visma de Van Aert et Ineos de Pidcock ont ​​déclaré qu’il était déjà bien parti pour les escapades et ont sensiblement resserré le rythme.

Entre eux, Thomas Pidcock a lancé la première fléchette, qui a emmené Van Aert et Trentin au volant à la recherche du premier groupe intercalé et de la tête. Une fois atteint, et à nouveau dans la Moskestraat, 32 de la ligne d’arrivée, un seul groupe de tête de 18 a été formé à l’endroit des élus, à l’exception du Belge Van Avermaet.

Un processus de sélection accéléré a commencé. Van Aert a resserré la chaîne à 30 buts et réduit l’expédition à 7 coureurs. L’un d’eux, l’Italien Matteo Trentin, a vite lâché l’enfer, avec une puissante accélération loin de la ligne d’arrivée. Il a soulevé la bataille seul contre un bon groupe de rivaux.

Lorsque Trentin avait 21 secondes d’avance sur Overijse 16, et de nouveau dans le lieu magique de Moskestraat, le niveau le plus exigeant avec 500 mètres à 7,1%, Van Aert et Pidcock ont ​​décidé de relier la boucle au coureur des Emirats Arabes Unis.

Avec 14 au but, ils étaient 3 contre le monde, 3 pour la gloire de la Flecha Brabanzona. Ils se comprenaient pour éviter d’être touchés par le groupe de poursuite, où Cosnefroy et Cavagna menaçaient, mais il restait peu de temps et d’espace.

La dernière pente d’Overijse (1,5 km à 3,6%) allait être l’étape décisive. Les 3 s’arrêtent pour étudier les mouvements ennemis, avant l’arrivée imminente des autres.

Le jeu des regards est rompu par Van Aert attaquant de loin, il ouvre quelques mètres de clarté, mais aussitôt Pidcock réagit, plein de force, avec beaucoup de force, pour réaliser un triomphe d’or inoubliable. C’était sa première. Le premier de personne ne sait combien.

Pidcock a succédé au Français Julian Alaphilippe, actuel champion du monde et absent de la Flecha Brabanzona.