Thomas Rhett et sa femme Lauren accueillent un nouveau bébé, révèlent leurs premières photos et leur nom

Thomas Rhett et Lauren Akins sont officiellement une famille de six personnes ! Le couple a accueilli son quatrième enfant, sa fille Lillie Carolina, le lundi 15 novembre à Nashville, Tennessee. Le couple a annoncé la naissance de leur « miracle », qui rejoint mercredi soir les grandes soeurs Willa Gray, 6 ans, Ada James, 4 ans, et Lennon Love, 21 mois, aux côtés de quelques adorables premières photos de leur nouveau-né.

Sous-titrant une photo d’hôpital de lui-même, de sa femme et de la petite Lillie, Rhett a annoncé sur Instagram : « Lillie Carolina Akins née le 15 novembre. 7,5 livres de pure joie. » Le fier papa a ensuite félicité sa femme en écrivant: « Lauren, tu es mon héros. Regarder un enfant naître est un véritable miracle. 4 moins de 6 ans, c’est parti! » Pour son propre compte, Atkins a partagé la nouvelle passionnante avec une douce photo d’elle embrassant tendrement son nouveau-né, partageant: « notre famille ne pourrait pas être plus ravie de notre plus petite joie ». Elle a poursuivi en citant les paroles de « Jireh » de Elevation Worship et Maverick City Music en lisant: « S’il habille les lys de beauté et de splendeur / Combien plus vous habillera-t-il? / S’il veillait sur chaque moineau / Combien plus Il t’aime? » Elle a dit qu’elle aimait « entendre son nom comme le rappel le plus doux de combien Dieu se soucie de nous ».

La naissance de Little Lillie survient après que Rhett et sa femme ont annoncé le jour de la fête des mères en mai qu’ils attendaient leur quatrième bébé ensemble. Le couple, qui s’est marié en 2012, a fait l’annonce avec des photos d’Atkins montrant une bosse de bébé visible, avec Rhett partageant: « Eh bien … nous sommes à nouveau enceintes! »

« Ce soir, alors que j’étais sur scène à Fort Worth sur le point de jouer » To the Guys That Date My Girls « , ma femme m’a parlé dans mes (écouteurs) et m’a dit: » Vous pouvez leur dire si vous voulez « , donc de toute façon, maintenant vous le savez », a expliqué le nominé aux Grammy. « Nous sommes ravis d’avoir notre quatrième fille. N’hésitez pas à acheter tous les produits que vous voulez, sachant que tous les bénéfices iront directement à tous ces mariages que je paierai pour un jour ! Je t’aime tellement @laur_akins nous avons toujours voulait une grande table de Thanksgiving. »

S’adressant à PEOPLE peu de temps après l’annonce de la grossesse, le chanteur country a admis que même s’il « aimerait un fils », il est devenu « tellement habitué à embrasser cette vie de » papa fille » que je ne sais pas vraiment ce que je ferais avec un garçon , pour être honnête avec toi! » Rhett a ajouté: « J’adore passer du temps en tête-à-tête avec chacun d’eux, ce qui est quelque chose que je ne pensais pas vraiment important avant. Je pensais juste que tant que nous étions tous les cinq ensemble, nous étions bien. Mais je pense que plus je suis resté longtemps en tant que père, c’est comme si chaque enfant avait vraiment besoin de ce temps en tête-à-tête – de la même manière que Lauren et moi avons juste besoin de passer du temps ensemble. «