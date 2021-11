Thomas Rhett présente son prochain album avec le nouveau morceau ‘Slow Down Summer’

Thomas Rhett a sorti le nouveau single « Slow Down Summer » comme avant-goût de son sixième album studio à venir Where We Started, attendu pour début 2022 via Valory Music Co.

La star de country a écrit le numéro avec de fréquents collaborateurs Ashley Gorley, Jesse Frasure, Sean Douglas et son père et ancien hitmaker country à part entière, Rhett Akins. « J’ai écrit cette chanson du point de vue de deux personnes qui sont amoureuses pendant la dernière année de lycée », explique Rhett.

«Je les imaginais partir dans différentes écoles et ils commencent à comprendre que dès que le temps commence à changer, ils ont 99 % de chances que cette relation ne fonctionne pas. Je sais que moi-même et beaucoup de gens y sommes déjà allés, en souhaitant que la scène des feux d’artifice n’ait pas à se terminer.

Il ajoute : « Je me souviens avoir été à la retraite d’un écrivain, regardant les feuilles changer et avoir demandé à l’été de ralentir… et cette chanson est née. Maintenant, c’est à nouveau cette période de l’année et je suis tellement excité de l’avoir pour vous tous.

Rhett’s Country Again: Side B est également prévu l’année prochaine en tant que « l’autre côté » de sa sortie Valory d’avril dernier, Pays à nouveau : face A. Cet ensemble a donné deux autres numéros de diffusion country à l’artiste, « Quelle est ta chanson country » et « Encore du pays ».

Après avoir terminé sa tournée de Center Point Road, Rhett doit effectuer à la 55e cérémonie annuelle des CMA Awards le 10 novembre, où il est nominé comme chanteur masculin de l’année. Il doit terminer l’année avec un spectacle du 11 décembre Live Fest à Naples, en Floride, et a des engagements en 2022, dont le Stagecoach Festival à Indio, en Californie, le 29 avril. Parmi les autres stars de ce projet figurent Carrie Underwood, Brothers Osborne, Midland et les Corbeaux noirs.

Achetez ou diffusez en streaming « Slow Down Summer » de Thomas Rhett.