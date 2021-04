Thomas Rhett sort ‘Country Again’ de l’album du même nom

Thomas Rhett a dévoilé la chanson titre de son cinquième album studio Country Again: Side A. Le double LP des ACM Awards Entertainer of the Year arrivera le 30 avril et Rhett a déjà taquiné les singles «Want It Again» et «Growing Up». La face B du projet de double album devrait sortir plus tard en 2021.

Rhett a doublé sa perspective autobiographique sur le nouveau projet, et «Country Again» est une excellente démonstration du style d’écriture personnelle de Rhett. Écrit par Rhett, Zach Crowell et Ashley Gorley, “Country Again” a également une vidéo dirigée par TK McKamy.

«J’ai compté les jours pour que celui-ci soit disponible à vous tous», a déclaré Thomas Rhett. «C’est l’une de mes chansons préférées que j’ai encore écrites et honnêtement, la boucle est bouclée à bien des égards… il s’agit du voyage fou que j’ai fait au cours de la dernière décennie et finalement de retrouver mon chemin de retour.

Ensuite, l’artiste en titre des ACM Awards de l’année et actuellement nominé 4x devrait se produire à la 56e Academy of Country Music Awards en direct de Nashville ce week-end, qui sera diffusée le dimanche 18 avril à 20 h HNE sur CBS.

Rhett a commencé à taquiner des chansons au fur et à mesure qu’elles étaient écrites sur les médias sociaux au cours de l’année écoulée, recevant des commentaires positifs prévisibles de la part des fans. Cet intérêt l’a amené à poursuivre encore plus de nouvelles chansons, qui finiraient toutes sur Country Again: Side A. Le premier single «What’s Your Country Song» marque le 17e single n ° 1 de la carrière de Thomas Rhett et le 11e n ° 1 consécutif. la plus longue séquence active du format.

Avec trois chansons de Country Again déjà disponibles, les fans ont obtenu un rare sommet dans la nouvelle direction de Rhett. Les paroles restent fidèles au style unique et introspectif du chanteur, mais comme toujours, Thomas Rhett utilise la toile de Country Again: Side A pour explorer de nouveaux terrains sonores.

Country Again: Side A sort le 30 avril et est disponible en précommande ici.