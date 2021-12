Thomas Rhett sort le clip de « Slow Down Summer »

Sur les talons de celui de Thomas Rhett cinquième nomination aux GRAMMY Awards en carrière, la star du country a livré aujourd’hui un clip vidéo officiel palpitant pour « Ralentissez l’été » (The Valory Music Co.) sur YouTube et CMT. La vidéo a fait sa première diffusion sur CMT, CMT Music et ViacomCBS Times Square Billboards.

Réalisé par P. Tracy, le clip déborde de technicolor alors qu’il suit le voyage palpitant d’un « jeune couple désespérément accroché à ces derniers moments de l’été – et à leur romance de courte durée » (Billboard). Thomas Rhett compose une puissante performance au piano aux côtés de flashbacks captivants alors que le changement inévitable des saisons se transforme en une réalité écrasante – scellant finalement le destin du couple.

« Slow Down Summer » est le premier avant-goût du sixième album studio de Thomas Rhett, Where We Started, qui devrait sortir au début de 2022 et a rapidement atteint le Top 30 de la radio country.

La star de country a écrit le numéro avec de fréquents collaborateurs Ashley Gorley, Jesse Frasure, Sean Douglas et son père et ancien hitmaker country à part entière, Rhett Akins. « J’ai écrit cette chanson du point de vue de deux personnes qui sont amoureuses pendant la dernière année de lycée », explique Rhett.

«Je les ai imaginés se diriger vers différentes écoles et ils commencent à comprendre que dès que le temps commence à changer, ils ont 99% de chances que cette relation ne fonctionne pas. Je sais que moi-même et beaucoup de gens y sommes déjà allés, en souhaitant que la scène des feux d’artifice n’ait pas à se terminer.

La musique suit Pays à nouveau : face A – une étape créative, mettant en évidence les racines personnelles de la star et son métier de chanson unique. L’album, qui « regorge du genre de chansons révélatrices qui ont fait de lui une superstar » (PEOPLE) a valu à Thomas Rhett la 18e carrière n ° 1 avec des palmarès consécutifs, tandis que la chanson titre est reconnue avec une nomination pour la meilleure chanson country aux 64th Annual GRAMMY Awards.

Achetez ou diffusez « Slow Down Summer ».