Thomas Ryder, membre du conseil d’administration d’Amazon, prendra sa retraite après 20 ans de mandat

Thomas Ryder. (Photo Amazon)

Thomas Ryder, membre de longue date du conseil d’administration d’Amazon, se retirera à compter du 31 décembre, a annoncé la société cette semaine.

Ryder a rejoint le conseil d’administration en 2002. Il était l’ancien président et chef de la direction de la Reader’s Digest Association et a occupé divers postes chez American Express. Il a également été directeur chez ILG, RPX Corporation, Quad/Graphics, Inc., Starwood Hotels & Resorts Worldwide ; et Virgin Mobile.

Après le départ de Ryder, Amazon comptera six hommes et cinq femmes dans son conseil d’administration de 11 membres.

Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​a rejoint le conseil d’administration plus tôt cette année après avoir pris les rênes du PDG du fondateur Jeff Bezos, qui reste président exécutif.

Les autres administrateurs d’Amazon sont Bezos ; Keith Alexandre ; Edith Cooper ; Jamie Gorelick ; Daniel Huttenlocher ; Judith McGrath ; Indra Nooyi ; Jonathan Rubinstein ; Patricia Stonesifer; et les semaines de Wendell.