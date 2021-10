Thomas Sowell : Esprit et Sagesse

Thomas Sowell: Common Sense in a Senseless World (libre de choisir l’image réseau/bande-annonce via YouTube)

Une promenade à travers certaines des lignes les plus citées de l’économiste légendaire.

Peu de spécialistes des sciences sociales sont capables de distiller leurs pensées dans des lignes aussi percutantes que Thomas Sowell, le grand économiste dont les idées sont célébrées dans le livre inspirant de Jason L. Riley Maverick: A Biography of Thomas Sowell. Parmi les nombreuses remarques citables de Sowell :

« J’ai soigneusement évité les enchevêtrements avec les collèges au cours des 35 dernières années. L’endroit le plus intolérant que vous puissiez être de nos jours est le campus universitaire.

« Chaque programme éducatif sera toujours un « succès », à en juger par ceux qui le dirigent. »

« Il y avait un problème de connaissances inhérent à cette [Soviet] système. En un mot, ceux qui avaient le pouvoir n’avaient pas les connaissances, et ceux qui avaient les connaissances n’avaient pas le pouvoir.

« Une grande partie de ce que l’on appelle les ‘problèmes sociaux’ sont dus au fait que les intellectuels ont des théories qui ne correspondent pas au monde réel. De là, ils concluent que c’est le monde réel qui est faux et doit changer. »

« Il y a beaucoup d’affirmations et de conclusions anticipées qui sont répétées encore et encore, mais la répétition ne remplace pas les faits. »

« Bien sûr, j’ai commencé à gauche et j’ai cru beaucoup à ce genre de choses. La seule chose qui m’a sauvé, c’est que j’ai toujours pensé que les faits comptaient.

« Je me suis fait assez d’ennemis pour me causer des ennuis et assez d’amis pour me sortir. »

« Il y a énormément de choses à faire pour maintenir l’image des Noirs. Vous voulez améliorer la réalité, pas l’image.

«Je n’ai jamais pensé que juste parce que je suis noir, cela faisait de moi une autorité en matière de race. . . . Puis j’ai commencé à lire ce que [the specialists] disaient, et c’était en grande partie de la foutaise. Je me suis dit : ‘Mon Dieu, il est temps pour nous, les amateurs, de nous lancer dans ce truc.’ »

À Harvard, « les suppositions suffisantes étaient trop souvent traitées comme des substituts aux preuves ou à la logique. . . . J’en voulais aux tentatives de certains Harvards irréfléchis de m’assimiler, en partant du principe que l’honneur suprême qu’ils pouvaient m’accorder était de me permettre de devenir comme eux.

Même « à l’apogée de mon marxisme, j’ai lu William F. Buckley et Edmund Burke, parce que j’avais été à l’école, en particulier dans un cours de sciences de neuvième année, l’idée de preuve, l’importance de la preuve et la nécessité de tester preuve. »

« Les intellectuels ont romancé des cultures qui ont laissé les gens embourbés dans la pauvreté, l’ignorance, la violence, la maladie et le chaos, tout en détruisant les cultures qui ont mené le monde dans la prospérité, l’éducation, les progrès médicaux et la loi et l’ordre. Les intellectuels donnent aux personnes qui ont le handicap de la pauvreté le handicap supplémentaire d’un sentiment de victimisation.

« Je considérais les obstacles à l’avancement des Noirs comme impliquant plus que la discrimination des Blancs. »

« Cela m’a ennuyé que nous semblions constamment chercher la validation et l’acceptation par les Blancs – n’importe quel Blanc, n’importe où. »

« Les appels actuels en faveur d’un traitement spécial [of blacks] sont un symptôme de l’attitude qui doit changer et un tel traitement serait un gros obstacle au changement nécessaire.

« Les gens qui essaient depuis des années de dire aux autres que les Noirs ne sont fondamentalement pas différents des autres ne devraient pas eux-mêmes perdre de vue le fait que les Noirs sont comme tout le monde en voulant quelque chose pour rien. »

« Je me demande parfois si ceux d’entre nous qui sont noirs ne devraient pas envisager de déclarer une sorte d’amnistie morale pour les blancs coupables, juste pour qu’ils ne continuent pas à dire et à faire des choses stupides qui créent des problèmes supplémentaires. »

« Mettre l’accent sur l’enseignement m’attire, mais trop souvent, « enseigner » signifie des relations publiques avec les étudiants, et est jugé par la satisfaction que vous les gardez plutôt que par ce qu’ils apprennent. »

« C’est déprimant d’entendre des idées proclamées comme nouvelles ! lorsque le raisonnement sous-jacent impliqué était courant dans les années 1840 ou 1790 – et discrédité dans les années 1920. »

« La rhétorique militante actuelle, l’autosatisfaction et le mode de vie sont douloureusement vieux pour moi. J’ai vu les mêmes intonations, la même cadence, les mêmes techniques de manipulation de foule. . . et j’ai vu les mêmes messies se bousculer au volant de leurs Cadillac et obtenir leurs photos dans le journal.

«Je me souviens d’un de mes colocataires à l’université disant que quelque chose que j’ai fait à Harvard a frotté les gens dans le mauvais sens. J’ai dit : ‘Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, tout le temps.’ Il a dit : ‘Tu ne plais à personne, à aucun moment.’ »

« Le double standard des notes et des diplômes est un secret de polichinelle sur de nombreux campus, et ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne devienne également un secret de polichinelle parmi les employeurs. Le marché peut être impitoyable en dévaluant des degrés qui ne veulent pas dire ce qu’ils disent. Il devrait être évident pour quiconque n’est pas aveuglé par sa propre noblesse que cela dévalorise également l’étudiant à ses propres yeux.

« Comme beaucoup d’autres choses, les études noires peuvent être bonnes en tant que principe et désastreuses en tant que fétiche. Cela ne peut pas remplacer les compétences intellectuelles fondamentales ni excuser une échappatoire à la concurrence avec les étudiants blancs. »

«J’ai lu James Baldwin ces derniers temps, et franchement, je ne vois pas à quoi servent tous ces cris. Cela me rappelle un enfant que j’ai connu au collège, qui a dit quelques choses brillantes et était noir, et était donc un génie.

« [James] Baldwin peut écrire avec habileté et certaines idées poétiques, mais ses talents n’incluent pas un raisonnement analytique soutenu. Il est, en bref, bien doté dans les domaines où il y a déjà une offre excédentaire, et manque cruellement de choses qui sont nécessaires pour faire une brèche dans le problème de la course. Baldwin donne une libération émotionnelle à ceux qui ressentent ce qu’il ressent, mais il est difficile d’imaginer qu’il changera d’avis.

« L’un des faits curieux concernant les économistes classiques est que la plupart d’entre eux appartenaient à des groupes minoritaires. . . quelle que soit leur fortune personnelle, ces hommes n’ont jamais été des membres à part entière de l’establishment.

« Ayant écrit des manuels d’introduction à l’économie – l’un plein de tableaux et de graphiques, et l’autre sans aucun – je sais par expérience que la deuxième voie est beaucoup plus difficile à écrire. »

« La question la plus fondamentale n’est pas de savoir ce qui est le mieux, mais qui décidera de ce qui est le mieux. »

« Un intellectuel est récompensé non pas tant pour avoir découvert la vérité que pour avoir démontré sa propre capacité mentale. »

« Les caractéristiques de la vision intellectuelle sont étonnamment similaires aux caractéristiques de l’idéologie totalitaire.

« Plus de justice pour tous est une contradiction dans les termes. . . « plus » de justice dans un tel monde signifie l’imposition plus forcée d’une forme particulière de justice — c’est-à-dire moins de liberté. Une justice parfaite dans ce contexte signifie une tyrannie parfaite.

« La portée du pouvoir politique national dans tous les coins et recoins s’est poursuivie avec des campagnes pour une plus grande « justice sociale ». »

« Il n’appartient pas à Machiavel, Platon ou n’importe qui d’autre de pouvoir imposer leur sagesse supérieure aux autres. Parce que les actions systémiques sur un marché rendent leurs interventions dans de nombreux cas superflues et dans d’autres cas positivement nuisibles.

« J’ai beaucoup plus confiance en ce que les Noirs peuvent faire, si on leur en donne l’occasion, que certaines autres personnes ne semblent l’avoir. Ils semblent penser que les Noirs doivent soit être dirigés par la main, soit recevoir quelque chose directement du gouvernement. »

« La grande réussite des organisations de défense des droits civiques a permis au gouvernement de se débarrasser des Noirs. . . quand ils ont essayé d’amener le gouvernement à jouer un soi-disant rôle positif, c’est là qu’ils ont non seulement échoué, mais où ils ont eu des résultats contre-productifs.

«Ce que le système de protection sociale et d’autres types de programmes gouvernementaux font, c’est payer les gens pour qu’ils échouent. Dans la mesure où ils échouent, ils reçoivent l’argent. Dans la mesure où ils réussissent, même modérément, l’argent leur est retiré.

« Je n’ai pas pu trouver un seul pays au monde où les politiques préconisées pour les Noirs aux États-Unis ont sorti des gens de la pauvreté. »

« Quand vous voulez aider les gens, vous leur dites la vérité. Quand vous voulez vous aider, vous leur dites ce qu’ils veulent entendre.

« Le fait que les Juifs gagnent des revenus bien plus élevés que les Hispaniques aux États-Unis pourrait être considéré comme la preuve que les préjugés antihispaniques sont plus forts que l’antisémitisme – si l’on suivait la logique de la vision des droits civiques. Mais cette explication est considérablement affaiblie par la plus grande prospérité des Juifs que des Hispaniques dans les pays hispaniques.

La « signification historique de l’ère des droits civiques était qu’elle a achevé la Révolution américaine en la faisant s’appliquer à tous les peuples ».

« Pour beaucoup, la ‘discrimination’ et le ‘racisme’ ne sont pas des vérités partielles mais des vérités entières, pas seulement des choses auxquelles s’opposer mais des explications auxquelles s’accrocher, comme une couverture de sécurité.»

« L’action positive remet en cause la compétence de tous les Noirs en essayant d’aider certains Noirs. »

« Ayant été forcée par la naissance d’être victime de discrimination pendant de nombreuses années, je ne peux pas trouver l’intelligence de justifier la discrimination maintenant. . . si je réduis maintenant cette question à une question pragmatique de savoir à qui le bœuf est encorné, alors de quel droit avais-je d’être indigné auparavant ? »

« Lorsque Bill Allen était président de l’UCLA, il a violemment refusé d’embaucher quelqu’un sur la base de la représentation ethnique – et m’a ainsi permis d’y venir un an plus tard la tête haute. »

« La régénération morale des Blancs pourrait être un projet intéressant, mais je ne suis pas sûr que nous ayons autant de temps à perdre. »

«Je me souviens avoir pensé, j’espère que dans 20 ans, je n’aurai pas à être l’un de ceux qui disent toutes ces choses, se font crier dessus et crier dessus, et cetera, car il y aura un tas de nouvelles personnes et, espérons-le , ce sera plus mainstream. Cela ne s’est pas produit.

« Le respect de soi est la chose la plus importante. Sans elle, l’adulation du monde sonne creux. Et avec lui, même les attaques venimeuses sont comme de l’eau sur le dos d’un canard.

Quelque chose à considérer

