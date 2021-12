Thomas Tuchel a dit  » d’arrêter de gémir  » alors que le patron de Chelsea exclut l’équipe de la course au titre de Premier League

Gabby Agbonlahor a un message pour Thomas Tuchel : Arrête de gémir !

Le patron de Chelsea a affirmé que son équipe ne pouvait pas concourir pour le titre de Premier League après le match nul 1-1 de mercredi soir contre Brighton.

GETTY

Tuchel fulminait alors que Chelsea perdait deux points

L’équipe de Tuchel a été ravagée par des blessures et manque un certain nombre de joueurs à cause de Covid.

Mais, comme Agbonlahor l’a souligné sur talkSPORT, Chelsea n’est pas le seul club à souffrir en ce moment et a une équipe supérieure à la plupart des joueurs de haut niveau pour pouvoir faire face.

S’exprimant sur le Sports Breakfast, l’ancien attaquant d’Aston Villa a déclaré : « Par où commencer avec Tuchel ?

« J’ai regardé le banc de Chelsea – Havertz, Alonso, Sarr, Chalobah, Kante, Niguez, Ziyech, Barkley. De quoi se plaint-il ?

« Il a dit après le match qu’il ne pouvait pas jouer d’arrière ailier. Eh bien, jouez un 4-4-2 pour un match – je suis sûr qu’il survivra.

« Azpilicueta, Chalobah, Rudiger, Alonso – la plupart des équipes de Premier League vous couperaient le bras pour cette défense. Alors arrête de gémir et continue. »

GETTY

Reece James a boité contre Brighton pour ajouter aux soucis de blessure de Chelsea

La première tête de Romelu Lukaku semblait prête à donner à Chelsea trois points cruciaux contre Brighton avant le dernier égaliseur de Danny Welbeck.

Pour aggraver les choses pour les Blues, Reece James a subi une vilaine blessure aux ischio-jambiers et Andreas Christensen un problème de dos pour allonger la liste des absents de Chelsea, avec sept joueurs toujours absents en raison de l’isolement de Covid.

Chelsea est désormais à huit points de Man City avant l’affrontement de dimanche avec Liverpool, ce qui a incité Tuchel à exclure son équipe de la course au titre.

Il a dit : « Comment devrions-nous être dedans ? Nous avons sept cas de Covid. Nous avons cinq ou six joueurs absents pour six semaines ou plus. Comment devrions-nous participer à une course au titre?

« Tous ceux qui ont une équipe complète, tous ceux qui s’entraînent ont le plein pouvoir de passer par cette ligue.

«Nous serions stupides de penser que nous pouvons le faire à partir de Covid et des blessures et simplement jouer, et tout le monde serait stupide de le faire sans 23 joueurs en forme. «

Lorsqu’on lui a demandé si l’intégrité de la Premier League avait été perdue à cause des profils Covid différents de chaque équipe, Tuchel a poursuivi: « C’est la réalité, c’est là que nous en sommes et nous devons nous adapter aux exigences de la situation dans laquelle vous vous trouvez.

« J’ai concouru très fort pour la victoire à Brighton à domicile. Je ne sais pas ce que je peux attendre de mes joueurs en termes de physique, d’intensité ou de minutes. Personne ne le sait plus parce que nous n’avons jamais fait quelque chose comme ça. Nous jouons par essais et erreurs et voyons ce que nous pouvons faire.

« Je protégerai mon équipe. Nous pouvons mieux jouer mais nous avons besoin de toute l’équipe au fil des semaines et des semaines. C’est une blessure aux ischio-jambiers pour Reece James qui est un coup dur, et une blessure au dos pour Andreas Christensen.