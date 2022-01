Thomas Tuchel a eu des querelles publiques au PSG, au Borussia Dortmund et s’est même affronté avec Kylian Mbappe sur la ligne de touche – Romelu Lukaku vient de faire éclater sa dernière indiscrétion

Pour ceux qui ont suivi la carrière de Thomas Tuchel, sa dernière explosion chez Romelu Lukaku ne surprendra certainement pas.

Le patron de Chelsea a publiquement réprimandé la signature du record du club pour ses commentaires sur l’Inter Milan quelques jours seulement avant le choc décisif du club avec Liverpool.

.

Le patron de Chelsea était ravi de voir son équipe revenir de 2-0, même sans Lukaku

Bien qu’il ait besoin d’une victoire pour conserver tout espoir de remporter le titre contre Manchester City, leader en fuite, l’Allemand a complètement exclu l’attaquant de son équipe.

L’homme de 48 ans est méticuleux dans sa préparation, mais son approche médico-légale de la gestion du football a eu tendance à mal tourner – bien que Tuchel soit damné s’il se soucie de ce que les gens pensent de lui.

Moins de 12 mois après avoir amené le Paris Saint-Germain à sa toute première finale de Ligue des champions, l’ancien patron du Borussia Dortmund a ensuite remporté la compétition avec Chelsea.

Les Bleus étaient quelque peu sans gouvernail et sans grande direction lorsque Frank Lampard a été évincé de son poste après seulement 18 mois il y a près d’un an, Tuchel fournissant la direction nécessaire.

.

Tuchel a atteint le plus haut des sommets lors de sa première saison

Pourtant, des fractures étaient toujours susceptibles d’apparaître avec l’Allemand abrasif, avec le célèbre éclaireur en chef Sven Mislintat l’exemple parfait à Dortmund.

L’ancien homme d’Arsenal a en fait été banni de la base d’entraînement du club en raison d’un différend concernant l’ancien joueur de l’Atletico Madrid Oliver Torres, le couple s’ignorant pratiquement pendant les 12 prochains mois.

Au cours de son passage de deux ans avec la Bundesliga, Tuchel a également réussi à bouleverser Hans-Joachim Watze et Michael Zorc avant son départ en 2017.

Watze a admis que le club était devenu « usé » d’avoir à faire face à l’ancien patron de Mayence et à son équipe d’entraîneurs.

.

Mislintat et Tuchel ne pouvaient pas être dans la même pièce

Watze a admis que la « relation spéciale » que Dortmund partageait avec Jurgen Klopp ne s’était jamais développée avec son successeur.

« Pour moi, il est important de vous faire savoir qu’il ne s’agissait pas de savoir si vous pouviez boire une bière ensemble ou jouer aux cartes ensemble ou non », a-t-il déclaré.

« Si nous simplifions ces choses, nous serions de mauvais décideurs. À mon avis, les représentants du club et l’entraîneur n’ont pas besoin d’être des amis proches.

« La relation spéciale que nous, Zorc et moi, avons eu avec Jurgen Klopp n’était pas la norme pour la relation avec Thomas Tuchel – et ce ne sera pas pour un futur entraîneur de Dortmund. »

.

Zorc était moins qu’enthousiasmé par Tuchel

.

La relation était un contraste complet avec celle que les chefs de Dortmund ont appréciée avec Klopp

Limogé la veille de Noël 2020 par le PSG, certains diraient que l’écriture était sur le mur avant le licenciement festif alors que sa relation avec le directeur sportif Leonardo atteignait le point d’ébullition.

Les médias français avaient spéculé pendant des mois sur des rumeurs de dissidence entre les deux hommes, le linge sale ayant finalement été diffusé en octobre et l’incapacité de remplacer Thiago Silva et Edinson Cavani qui seraient au cœur du différend.

À plusieurs reprises, Tuchel a été vu en train de parler à Kylian Mbappe sur les lignes de touche après avoir remplacé l’international français, avec sa crise de colère en février 2020 après avoir été retiré contre Marseille, ce qui a amené l’entraîneur à admettre qu’il était confronté à un « grand défi » pour assouvir les ego dans le vestiaire .

Son approche haussière a remporté un énorme succès, Lukaku étant certainement peu susceptible d’être la dernière victime de l’approche pragmatique de Tuchel.

.

Mbappe a affronté Tuchel à plusieurs reprises

Offre de pari du jour

888SPORT offre aux nouveaux clients un pari gratuit de 5 £ sur HUIT matchs de Premier League lorsque vous placez un pari de 10 £

OFFRE DE RÉCLAMATION

Nouveaux clients uniquement • Dépôt de 10 £/$/€ à l’aide du code promotionnel • Mise minimum de 10 £/$/€ avec une cote de 1/2 (1,5) • Les paris gratuits crédités lors du règlement du pari qualifiant et expirent après 7 jours • Les paris gratuits ne sont pas inclus dans les retours • Le solde du dépôt peut être retiré à tout moment. retrait, méthodes de paiement et restrictions de pays et conditions générales complètes s’appliquent 18+ Begambleaware.org

La paire est prête à discuter lundi pour parvenir à une conclusion sur cette affaire, l’Allemand tenant à souligner qu’il « restera notre joueur ».

Pourtant, il ne fait aucun doute que Tuchel indiquera également clairement que l’homme de 98 millions de livres sterling devra suivre la ligne pour s’assurer que son avenir reste à Stamford Bridge.