Thomas Tuchel a qualifié de “meilleur” manager de Premier League alors qu’une superbe statistique de Chelsea émerge avec l’entraîneur allemand salué pour des décisions impitoyables

Thomas Tuchel est actuellement “le meilleur” manager de Premier League, et il est difficile d’être en désaccord après le bon début de saison de Chelsea.

Les statistiques sont également une bonne lecture pour les fans de Blues, après avoir facilement démantelé leurs rivaux londoniens Tottenham Hotspur dimanche alors qu’ils présentaient leurs références pour le titre.

Rudiger a marqué le troisième but de Chelsea pour assurer une victoire facile sur Tottenham

Depuis sa nomination à la tête de Chelsea en janvier 2021, l’ancien manager du Paris Saint-Germain et du Borussia Dortmund est rapidement et assez discrètement devenu l’un des entraîneurs les plus titrés de la ligue.

Bien qu’il n’ait occupé ce poste que quelques mois, il s’est assuré une place dans le top quatre et a organisé le succès du club en Ligue des champions alors qu’il était sacré champion d’Europe pour la deuxième fois.

Et ils ont l’air formidables au début de la nouvelle campagne de Premier League.

Après avoir affronté les Spurs, Arsenal et Liverpool à l’extérieur et avoir 13 points lors de leurs cinq premiers matchs, les anciennes stars Darren Bent et Darren Ambrose l’ont qualifié de “meilleur” manager de l’élite du moment.

“Oui, il l’est”, a déclaré l’ancien attaquant Bent dans la Boot Room de dimanche soir sur talkSPORT.

“Vous diriez actuellement, oui, il l’est, évidemment, vous avez Jurgen Klopp et Pep Guardiola, mais ce gars prend une grande décision à des moments cruciaux, juste au bon moment”, a ajouté Ambrose.

Tuchel tire le meilleur de Romelu Lukaku et du reste de l’équipe de Chelsea

«Il n’a pas peur de les faire, il n’a pas peur de bouleverser les joueurs de son équipe et les soutiendra et les soutiendra quand il le faudra.

« Il fait un travail remarquable en ce moment. Chelsea est un grand favori en ce moment et si vous terminez au-dessus d’eux, vous gagnez la ligue.

Cela a été repris par Jamie O’Hara lors du petit-déjeuner talkSPORT de lundi, l’ancien milieu de terrain de Tottenham affirmant que la Premier League était “chanceuse” d’avoir un patron comme Tuchel dans ses rangs.

“Il leur a inculqué la confiance qu’ils ne vont pas se faire battre”, a déclaré O’Hara.

“Quand je regarde Chelsea, non seulement ils sont en forme, mais ils sont organisés.

“Vous regardez cette équipe de Chelsea et vous pensez:” Je ne veux pas jouer contre eux aujourd’hui “, ils vous poursuivent, ils insistent, ils ne vous laisseront pas marquer des buts faciles.

Cette équipe de Chelsea est un cauchemar pour l’opposition

“[Antonio] Rudiger vous écrasera, [Romelu] Lukaku va vous intimider, ils ont du talent sur tout le terrain, ils sont l’équipe ultime en ce moment.

«Tuchel, nous avons tellement de chance d’avoir en Premier League en tant que manager.

“Si vous voulez regarder un manager mettre en place une équipe, organiser une équipe, regarder ses interviews, comment il est avec les joueurs et la presse, il est tellement impressionnant qu’il suffit de rester là et de l’admirer.”

Et que les statistiques sont là pour étayer les affirmations des experts.

Depuis qu’il a repris Stamford Bridge et après la victoire 3-0 de dimanche sur les Spurs, Chelsea a gardé plus de draps propres (15) qu’il n’a encaissé de buts (14) en Premier League sous Tuchel.

Peut-être la preuve que le fondement de tout défi pour le titre est une défense solide, et les Bleus ressemblent déjà à l’équipe à battre ce trimestre.

