Thomas Tuchel admet « c’est trop facile de voler des points à Chelsea » et il ne sait pas pourquoi après avoir échoué à battre Everton épuisé

Thomas Tuchel a admis qu’il ne pouvait pas comprendre pourquoi Chelsea était si « facile » à « voler » des points après un match nul 1-1 contre Everton jeudi soir.

Une équipe de Toffees épuisée a arraché un point à Stamford Bridge alors que Jarrad Branthwaite a annulé le premier match de Mason Mount.

Tuchel a été déprimé sur la ligne de touche

Les Bleus ont eu un certain nombre d’occasions mais ont eu du mal à les prendre avec Romelu Lukaku et Timo Werner testés positifs pour COVID et Kai Havertz attendant un résultat de test.

Saul Niguez s’est retrouvé dans un faux rôle après que Chrstian Pulisic y ait travaillé dur – mais Tuchel a refusé de s’excuser contre une équipe d’Everton avec de plus gros problèmes.

C’est la troisième fois que les Bleus perdent des points lors de leurs cinq derniers matches, avec des victoires sur Watford et Leeds bien plus difficiles qu’ils n’auraient dû l’être.

Lorsqu’on lui a demandé si Chelsea en avait fait assez pour gagner le match d’Everton, Tuchel a déclaré à talkSPORT : « Je pense que ce n’est pas seulement mon sentiment. Je pense que ce jeu ne peut avoir qu’un seul gagnant. En termes de qualité, d’investissement et de chances.

C’était une de ces nuits pour Chelsea

« Mais évidemment, c’est très facile en ce moment de nous voler des points. Nous laissons les équipes s’en tirer avec des points et des nuls. Nous avons l’avance et nous avons aussi une bonne qualité, d’énormes chances. C’est comme ça et c’est trop souvent.

Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer pourquoi, Tuchel a répondu: « Je ne sais pas. »

Il a ajouté: « D’abord, je dois savoir pourquoi, puis je dois m’assurer que cela ne se reproduise plus. »

Outre les récents problèmes du club avec COVID, Tuchel a été confronté à une crise de blessures ces derniers mois.

Lukaku et Werner venaient à peine de rentrer de blessure, tandis que les milieux de terrain Mateo Kovacic et N’Golo Kante sont absents depuis des semaines, laissant les Blues à court de l’axe.

Une jeune équipe de Toffees a obtenu un point inestimable

Avec Chelsea glissant quatre points derrière Man City, leader de la ligue, et trois derrière Liverpool, Tuchel suggère que son équipe a eu pire que ses rivaux.

« Beaucoup de joueurs nous manquent, bien sûr », a-t-il poursuivi.

« Mais écoutez, nous avons eu beaucoup de chances d’être deux ou trois à zéro en première mi-temps.

«Je ne suis pas content de toujours parler des joueurs qui manquent. Mais la grande différence entre City, Liverpool et nous, c’est qu’ils ont une équipe complète.

« Nous manquons de milieux de terrain centraux depuis huit semaines. Et cela nous fait mal, évidemment.

