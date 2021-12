Thomas Tuchel admet que Chelsea a « volé » la victoire à Watford et explique pourquoi Saul Niguez a de nouveau été traîné à la mi-temps

L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, admet que son équipe a eu la « chance » de quitter Watford avec une victoire 2-1.

Emmanuel Dennis avait annulé le match d’ouverture de Mason Mount, avant que Hakim Ziyech ne l’emporte pour les Bleus – dans un match qui a été interrompu pendant 32 minutes après qu’un supporter, désormais stable, a subi un arrêt cardiaque dans les gradins.

Ziyech a complété un rare mouvement fluide des visiteurs

Watford a livré une brillante performance malgré sa défaite

Les Hornets se considéreront comme malheureux, ayant donné aux dirigeants de la Premier League un match très équilibré, peut-être même devançant les visiteurs à certains moments.

Chelsea était loin d’être comme d’habitude, peut-être en raison de l’absence d’un grand nombre de joueurs clés, mais Tuchel a refusé de s’excuser pour son affichage inférieur à la normale.

« Nous avons volé trois points. Nous n’avons pas à en parler. Pour la première fois, cela ressemble à une victoire chanceuse », a déclaré Tuchel à Amazon Prime Video après le match.

« Ce n’est pas nous. Nous n’étions absolument pas prêts aujourd’hui pour ce match. J’ai peut-être manqué de trouver la bonne approche pour préparer mon équipe.

«Nous avons eu la pause en raison de circonstances très tristes – j’espère que la personne va mieux. Même cette pause après les 11 premières minutes n’a pas changé notre approche. On n’a pas fait face à la pression, avec la première balle, la deuxième balle.

Tuchel était furieux de la performance de son équipe mais a pris l’entière responsabilité

« Nous avons eu beaucoup de changements mais trop de fautes. Cela ne s’est pas amélioré. La seule chose que nous pouvions faire était de nous accrocher et de nous concentrer sur les choses faciles. C’était une victoire chanceuse.

Tuchel a été contraint de jouer le joueur prêté de l’Atletico Madrid Saul Niguez, avec Jorginho, N’Golo Kante et Mateo Kovacic tous blessés.

Mais l’Espagnol a livré une autre performance choquante et a été traîné à la mi-temps pour la deuxième fois en autant de départs en Premier League, pour éviter un deuxième carton jaune qui semblait inévitable.

Le défenseur Trevoh Chalobah a été déplacé au milieu de terrain et a également dû être remplacé en raison d’une blessure.

« Je ne sais pas où il [Saul] va de cette performance mais il était sur un carton jaune donc nous avions deux options », a expliqué Tuchel.

Saul était alarmant loin du rythme – et pas pour la première fois sous un maillot de Chelsea

« Nous aurions pu prendre Marcos [Alonso] qui a également écopé d’un carton jaune et essaie Saul comme latéral.

« J’avais ça en tête avant le match, s’il arrivait quelque chose à Marcos. Mais j’ai pensé que ce n’était peut-être pas le bon match pour essayer des choses avec de nouvelles positions donc c’était [subbing] lui de changer un peu de forme et d’avoir Thiago sur le terrain avec son organisation.

« Avoir Trevoh [Chalobah] sur le numéro six qui est plus physique – malheureusement Trevoh s’est blessé et nous nous sommes retrouvés avec Ruben sur le simple six. Mais c’était une décision tactique.

