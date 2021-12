Thomas Tuchel admet qu’il n’a pas aimé l’interview  » inutile et surprenante  » de Romelu Lukaku et promet de parler avec l’attaquant de Chelsea

L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, admet qu’il a été surpris par les commentaires « inutiles » de Romelu Lukaku après que l’attaquant des Blues a prétendu être mécontent à Stamford Bridge et désireux de rejoindre l’Inter Milan.

Dans une interview étonnante avec les médias italiens, réalisée il y a trois semaines mais publiée hier, l’attaquant des Blues a exprimé sa déception face au style de jeu préféré de Tuchel après une série difficile de forme individuelle.

.

Tuchel n’était pas au courant des sentiments que Lukaku a rendus publics

Lukaku a depuis retrouvé sa touche de buteur avec deux buts en autant de matches de Premier League.

Mais une combinaison de blessures, de COVID-19 et d’être simplement laissé de côté par Tuchel signifiait que son transfert de 97,5 millions de livres sterling était loin d’être un succès au moment de l’entretien.

« Physiquement, je vais bien. Mais je ne suis pas satisfait de la situation à Chelsea », a déclaré Lukaku à Sky en Italie lors d’une conversation qui a eu lieu plus tôt en décembre.

« Tuchel a choisi de jouer avec un autre système – je n’abandonnerai pas, je serai professionnel. Je ne suis pas content de la situation mais je suis professionnel – et je ne peux pas abandonner maintenant.

Il a ajouté: « J’espère vraiment, sincèrement du fond du cœur, revenir à l’Inter, pas à la fin de ma carrière, mais pendant que je suis encore au niveau pour gagner plus de trophées. »

.

Les commentaires de Lukaku vont certainement décevoir une grande partie des fans de Chelsea

Tuchel admet qu’il n’a pas aimé les commentaires de Lukaku, bien que l’Allemand insiste sur le fait que les médias ont peut-être exagéré l’interview.

« Nous n’aimons pas ça, bien sûr », a déclaré Tuchel.

« Cela apporte du bruit dont nous n’avons pas besoin et ce n’est pas utile.

« Nous ne voulons pas en tirer plus qu’il ne l’est réellement. Il est facile de sortir des lignes de leur contexte, de raccourcir des lignes, de faire les gros titres et de se rendre compte plus tard que ce n’est pas si mal.

Tuchel a ajouté : « Nous parlerons avec Lukaku ouvertement à huis clos. Je suis surpris parce que je ne le vois pas malheureux – au contraire.

« On peut ici prendre le temps d’essayer de comprendre ce qui se passe avec Romelu, ça ne reflète pas l’attitude au quotidien. »

Plus à venir…